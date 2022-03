Le prix de la Tesla Model 3 augmente de 6000 € en France, fini le bonus écologique maximal

Le prix de la Tesla Model 3 continue de grimper. Le géant américain s’est désormais attaqué aux tarifs de la version la moins chère, qui profitait jusqu’à présent du montant maximal du bonus écologique.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Tesla augmente régulièrement le prix de sa Tesla Model 3 en France, mais le fabricant américain n’avait jusqu’à présent appliqué de hausses tarifaires que sur les versions Grande Autonomie et Performance. En effet, la Tesla Model 3 classique avait jusqu’à présent évité les augmentations de prix, notamment à cause de son positionnement tarifaire stratégique qui lui permettait de profiter du bonus écologique maximal de 6000 euros.

Hier, la Tesla Model 3 était proposée à 44 990 euros, soit juste assez pour être éligible au bonus écologique de 6000 euros pour les voitures électriques à moins de 45000 euros. Les clients devaient ainsi régler une facture totale de 38 990 euros pour la voiture la moins chère de Tesla. Désormais, la note sera beaucoup plus salée.

À lire également – Tesla : ce client reçoit une facture de recharge terrifiante de 550 000 €

La Tesla Model 3 n’est plus éligible au bonus écologique de 6000 euros

Le constructeur américain a finalement décidé d’augmenter le prix de sa Tesla Model 3 la nuit dernière, faisant passer le tarif de la berline électrique de 44 990 euros à 46 990 euros. Cette hausse de 2000 euros cache en fait une augmentation bien plus conséquente du prix final pour les futures propriétaires, puisque la Tesla Model 3 ne bénéficie désormais plus que d’un bonus écologique de 2000 euros.

Les clients qui souhaitent se procurer la berline électrique vont donc maintenant devoir débourser 44 990, soit 6000 euros de plus. En cause, l’augmentation du prix de l’électricité, mais également des minerais nécessaires à la confection de batteries électriques telles que le nickel. Les propriétaires de voitures thermiques qui font face à l’explosion des prix des carburants ne seront donc pas les seuls à subir les conséquences du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Il faut également rappeler que le bonus écologique va voir son montant maximal diminuer à 5000 euros à partir du 1er juillet 2022. La Tesla Model 3 aurait donc quoi qu’il arrive vu son tarif augmenter de 1000 euros d’ici la fin de l’année.