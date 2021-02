Tesla arrête momentanément la production de la Model 3

Tesla vient de suspendre l'activité de plusieurs lignes de production dédiées à la Model 3 dans son usine de Fremont, située en Californie. Le constructeur n'a toujours fourni d'explications aux employés comme aux médias concernant cet arrêt de la production.

Alors que l'action en bourse de Tesla vient de connaître une baisse sans précédent, le constructeur automobile vient de fermer plusieurs lignes de production dédiées à la Model 3 dans son usine de Fremont, située en Californie. La production est suspendue pendant deux semaines, et les employés ont été invités à prendre des congés si possible.

“Les employés d'une ligne de production de Model 3 à Fremont ont été informés que leur ligne serait fermée du 22 février au 7 mars”, a précisé l'un des salariés en question à Bloomberg. Pour éviter des représailles, l'employé a préféré garder l'anonymat, cette information étant censée de ne pas quitter la sphère de l'entreprise. Le personnel concerné a été informé qu'il serait payé pour les 22 et 23 février, et non pour les 28 février, 1er, 2 et 3 mars.

La pénurie de composants rattrape-t-elle Tesla ?

Pour l'instant, le constructeur n'a fait aucune déclaration concernant cette suspension de la production. De fait, toutes les hypothèses sont possibles. La pénurie de composants et plus précisément de semi-conducteurs reste toutefois la plus probable. Il faut rappeler que de nombreux constructeurs ont éprouvé des difficultés pour se procurer des composants clés, provoquant ainsi l'arrêt momentané de plusieurs chaînes de production.

Ce fut le cas pour General Motors, pour Ford, Nissan ou encore Volkswagen et Fiat Chrysler. Jusqu'alors, Tesla était passé entre les gouttes, parvenant même à remplir son objectif de vendre près de 500 000 voitures en 2020. Cette performance a d'ailleurs permis au constructeur d'être rentable pour la première fois depuis sa création.

Seulement et comme le soulignent nos confrères du site Electrek, les difficultés éprouvées par Samsung pour fournir Tesla en puces électroniques (utilisées notamment pour la conception des ordinateurs de bord) ont finalement rattrapé l'entreprise américaine. En effet, le géant sud-coréen a récemment été contraint de stopper l'activité de son usine à Austin (Texas), à la suite d'une panne de courant due à une tempête de neige. Inévitablement, ces retards ont dû se répercuter sur les capacités de production de Tesla. Il conviendra d'attendre une déclaration officielle du constructeur pour s'en assurer.

