Tesla : Apple Music et vos jeux Steam débarquent enfin dans les voitures électriques

Tesla a publié une mise à jour logicielle qui apporte enfin le support d'Apple Music à ses véhicules. La mise à jour 2022.44.25 apporte également des améliorations au mode chien, aux jeux de lumière programmés, et plus encore. Elle ajoute surtout la compatibilité des jeux Steam, mais pas dans tous les modèles.

Comme on s’y attendait, la nouvelle mise à jour de décembre 2022 pour les Tesla intègre enfin Apple Music dans les voitures électriques, une fonctionnalité qui était attendue depuis plusieurs années maintenant. Dans le cadre de la mise à jour 2022.44.25.1, Tesla a grandement amélioré l’expérience à bord de ses véhicules.

Tout d’abord, pour Apple Music, l'accès se fait par l'icône du même nom dans le lanceur d'applications. Une fois lancé, les utilisateurs devront scanner un code QR avec leur iPhone puis se connecter avec leur identifiant Apple pour s'authentifier. Cependant, il faut noter que les abonnés à Apple Music devront disposer d'un abonnement à la connectivité Premium pour qu'elle fonctionne sur une connexion cellulaire.

Quels sont les autres ajouts de cette nouvelle mise à jour de décembre 2022 ?

En plus d’Apple Music, Tesla permet enfin à certains de ses conducteurs de jouer à leurs jeux Steam. Le constructeur affirme que l’application sera sera disponible sur les « nouveaux » véhicules Model S et X, c’est-à-dire ceux qui profitent du nouvel ordinateur de bord avec un processeur AMD Ryzen et un GPU AMD RDNA 2. Ces derniers permettent aux véhicules d’être aussi puissants que la PS5, et donc d’offrir une expérience gaming haut de gamme.

Dans sa mise à jour, Tesla a également ajouté un mode spectacle lumineux amélioré vous permettant de programmer un spectacle qui apparaîtra sur plusieurs véhicules en même temps. La caméra de l’habitacle devient également enfin utile, puisque vous pourrez également passer des appels Zoom et visualiser l'intérieur de la voiture depuis l'application Tesla en mode chien ou en mode sentinelle.

Enfin, on peut noter l’arrivée d’autres fonctionnalités tels qu’un jeu de Mahjong, la possibilité de désactiver automatiquement les clignotants à la fin d’un changement de voie, des contrôles média plus facilement accessibles, un ajustement automatique de l’intensité de la climatisation ou encore une confirmation avant le transfert du son vers le véhicule d’un appel téléphonique provenant d’un appareil mobile connecté en Bluetooth.