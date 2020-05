Télétravail : Twitter autorise ses employés à rester chez eux même après la crise

Twitter va permettre à ses employés de rester indéfiniment en télétravail. Une fois la crise sanitaire terminée, les salariés du réseau social pourront donc continuer de travailler depuis leur domicile. Sans surprise, certains employés seront néanmoins obligés de se rendre dans les locaux de la firme.

« Si nos employés ont un rôle et une situation qui leur permettent de travailler à domicile et qu’ils veulent continuer à le faire de manière permanente, nous ferons en sorte que ça soit possible » annonce un porte-parole de Twitter dans un communiqué. Concrètement, ce choix sera donc laissé à l’appréciation personnelle des salariés de l’entreprise. La nouvelle a été annoncée à tous les salariés du groupe dans un mail interne rédigé par Jack Dorsey, PDG de Twitter, ce mardi 12 mai 2020.

Lire également : Télétravail – le confinement provoque l’envolée de l’utilisation des VPN

« Autrement, nos bureaux les accueilleront de manière chaleureuse avec certaines précautions supplémentaires lorsque nous estimerons qu’il ne sera pas risqué d’y retourner » précise Twitter. Malgré sa décision radicale, le réseau social continuera de mettre des locaux à disposition de ses collaborateurs.

Evidemment, certains employés ne pourront pas continuer de travailler à distance éternellement. Les salariés chargés de la maintenance et de la gestion des serveurs devront donc se rendre physiquement dans les locaux de Twitter. Néanmoins, le télétravail est bien devenu la norme chez Twitter. « Nous étions particulièrement bien placés pour réagir rapidement et permettre aux gens de travailler à domicile, étant donné l’importance que nous accordons à la décentralisation » souligne le réseau social.

Dans la foulée, Twitter précise que tous les bureaux de l’entreprise resteront fermés jusqu’en septembre. La firme n’exclut pas de rouvrir ponctuellement certains locaux pour des réunions exceptionnelles de manière «délibérée, intentionnelle, graduelle et au cas par cas» et en respectant les mesures de distanciation sociale contre le coronavirus.

D’autres géants de la technologie ont décidé de prolonger le télétravail de leurs employés. Chez Google et Facebook, les salariés ne seront invités à revenir au bureau qu’en 2021. Pour l’heure, on ignore si d’autres firmes vont emboîter le pas à Twitter et généraliser le travail à domicile. Que pensez-vous de la décision du groupe ? On attend votre avis dans les commentaires.