Télétravail : le confinement provoque l’envolée de l’utilisation des VPN

Depuis que les Français sont encouragés à travailler à distance, les VPN, utilisés pour se connecter aux Extranet des entreprises, connaissent une forte augmentation de leur trafic. L’un d’entre eux, NordVPN, affirme voir son service être utilisé plus de deux fois plus depuis deux semaines. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, l’activité du VPN a même triplé.

Depuis le 17 mars, la France est confinée à domicile. Ceux qui peuvent travailler à distance doivent le faire afin de limiter la propagation du coronavirus. Une décision qui n’a pas été prise uniquement en France, mais partout en Europe de l’Ouest et même outre-Atlantique. Le travail à distance a été considérablement amélioré grâce aux outils en ligne développés par Google, Microsoft et bien d’autres. Et nous avons d’ores et déjà publié un article sur un sélection de logiciels utiles pour la pratique du télétravail, ainsi que sur les conseils de l’ARCEP pour améliorer la connectivité à la maison.

Un autre phénomène émerge depuis deux semaines : l’augmentation considérable du trafic Internet géré par les VPN (réseaux privés virtuels). En effet, les entreprises imposent à leurs employés de se connecter aux Extranets de façon sécurisée, souvent avec l’aide d’un VPN qui crypte les informations transitant sur Internet. Les gestionnaires de ces VPN voient donc l’usage de leurs services fortement progresser. L’un d’entre eux, NordVPN, a publié quelques chiffres intéressants sur cette évolution, lesquels ont été repris par nos confrères de l’édition américaine de ZDNet.

165 % d’augmentation en moyenne

Globalement, le trafic géré par NordVPN a augmenté de 165 % entre le 11 mars, soit quelque jour après le début du confinement en Italie, et aujourd’hui. Soit un usage qui a été multiplié par deux et demi. Ceci est évidemment une moyenne. Certains pays sont plus en avance dans le confinement, tandis que d’autres commencent à peine. C’est donc sans surprise que l’augmentation est plus forte en Europe qu’aux États-Unis. Certains pays utilisent plus de trois fois plus les services de NordVPN, comme les Pays-Bas (+240%) et l’Autriche (+208 %). Le Canada fait aussi partie du trio de tête des progressions (+206 %).

La France se situe dans la moyenne haute, comme la Belgique et le Danemark. L’usage des VPN professionnels a progressé de 180 % à 190 % dans chacun de ces pays. En Espagne, où le confinement de la population a été plus tardif, les télétravailleurs utilisent deux fois plus les VPN aujourd’hui que le 11 mars dernier (très exactement 95 % de plus). Les États-Unis et le Royaume-Uni sont dans la moyenne basse. Le trafic géré par NordVPN dans ces pays n’a augmenté que de 66 % et 48 %, respectivement. Cependant, ces trois derniers chiffres devraient progresser fortement dans les prochains jours.

Source : ZDNet