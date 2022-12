Téléphone fixe : plus besoin de changer de numéro en cas de déménagement dès 2023

Dès le 1er janvier 2023, la portabilité des numéros fixe en France va changer, pour le mieux. En effet, à cette date, les utilisateurs ne seront plus soumis aux contraintes géographiques précédemment en vigueur. De fait, ils pourront conserver leur numéro de téléphone fixe, notamment en cas de déménagement, dans une autre zone géographique du pays.

Comme vous le savez peut-être, les premiers chiffres de votre numéro de téléphone fixe sont déterminés en fonction de votre zone géographique. Chaque numéro commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 est associé à l'une des cinq grandes zones segmentant le territoire métropolitain. Chacune de ses zones sont elles-mêmes subdivisées en 412 zones plus petites, appelées zone de numérotation élémentaire ou ZNE.

Chaque utilisateur d'une ligne fixe doit nécessairement avoir un numéro de téléphone correspondant à sa ZNE (01 pour l'Ile-de-France, 04 pour la partie sud-est du pays, 05 pour le sud-ouest, etc.). Et si la conservation d'un numéro fixe en cas de déménagement est permise par la loi depuis 2003, il était en revanche impossible de garder le même numéro fixe si vous changiez de ZNE.

Plus de contraintes géographiques pour les numéros de téléphone fixe

Or, à partir du 1er janvier 2023, ces contraintes géographiques pour les numéros 01 à 05 vont s'assouplir comme l'annonce l'ARCEP ce mardi 13 décembre 2022. Désormais, il sera possible pour les abonnés d'Orange, SFR, Bouygues et Free de conserver leur numéro de téléphone fixe, notamment en cas de déménagement dans une autre zone géographique de France métropolitaine.

Pour illustrer la chose, l'institution donne quelques exemples : “Un habitant de Lyon, dont le numéro de téléphone fixe commence par 04 et qui déménage à Rennes pourra conserver son numéro de téléphone fixe. Un nouvel abonné fixe habitant à Rennes pourra également également demander à son opérateur, s'il le souhaite, que son numéro ne commence pas par 02″.

Une modification nécessaire pour les entreprises

Comme le précise l'ARCEP, ce changement a été rendu possible grâce à la généralisation de la voix sur IP ou VoiP sur les appels de téléphonie fixe. Selon l'Autorité de régulation des communications, cet assouplissement était surtout nécessaire à l'heure où la moitié des déménagements en France ont lieu d'une ZNE à une autre. Par ailleurs, l'ARCEP estime que ces contraintes pénalisaient fortement les entreprises en menaçant leurs activités économiques.

Et pour cause, “un déménagement de quelques kilomètres, dans une commune voisine située dans une ZNE différente suffisait pour qu'une entreprise soit confrontée à la perte de son numéro de téléphone fixe”. Effectivement, si une PME est identifiée par le même numéro de téléphone fixe depuis des années, en changer brutalement a de quoi poser quelques soucis, comme la perte potentielle d'un certain nombre de clients.

Attention toutefois, l'ARCEP souligne que ces contraintes resteront d'actualité dans les DOM-TOM. “En revanche, il n'est toujours pas possible de conserver son numéro fixe en déménageant dans un autre territoire ultramarin ou en métropole“, explique l'institution. Pour rappel, l'ARCEP a annoncé en septembre 2022 que les numéros de téléphone en 06 et 07 resteront réservés aux particuliers dès 2023.