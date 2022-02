Télécharger Just Eat APK gratuit sur Android

Vous souhaitez commander un plat chez votre restaurant favori, mais n’avez pas forcément le temps de vous déplacer ? Vous voulez découvrir de nouveaux plats sans avoir à bouger de votre canapé ? Just Eat vous offre ces possibilités et bien plus encore. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur l’application Just Eat.

Qu’est-ce que Just Eat ?

Just Eat est une application qui vous propose de vous livrer vos plats à domicile. Que ce soit une bonne pizza, une salade, un burger ou du sushi, il vous suffit de passer commande via l’application et attendre. Les livreurs de la marque iront récupérer votre plat chez l’un des nombreux restaurants partenaires et vous le livreront.

Vous pourrez ainsi choisir votre plat chez McDonald's, KFC, Domino's Pizza, Planet Sushi, Pizza Hut, Speed Burger, O'Tacos, Subway, Speed Rabbit Pizza, etc. Le choix est quasiment illimité entre les différents types de cuisines que l’utilisateur peut retrouver sur l’application : cuisine chinoise, indienne, italienne ou même végétarienne. Les plats mettront, en général, entre 3 à minutes 45 minutes à arriver jusqu’à vous.

Les avantages l’application Just Eat

L’application présente plusieurs options qui sont autant d’avantages. Nous ne citerons cependant que ceux qui nous semblent les plus pertinents pour l’utilisateur :

Les commandes se font en quelques clics. Entrez votre adresse ou laissez l’application déterminer où vous vous trouvez, sélectionnez vos plats et attendez que le livreur passe.

L’utilisateur peut voir sur une carte d’où partent ses plats.

Le paiement est sécurisé. Le client peut payer via sa carte de crédit, par PayPal, par Google Pay, par Bitcoin ou encore par espèces.

Si un plat ou un restaurant vous plaît, vous avez la possibilité de le recommander. Pour cela, il suffit de se connecter à son compte client.

Pour avoir vos restaurants à portée de main, vous pouvez ajouter l’application à vos widgets.

L’utilisateur bénéficie d’un très large choix de restaurants, près de 16 000 partenaires.

L’utilisateur peut également récupérer son plat lui-même. Il suffit de passer commande chez un restaurateur qui offre cette possibilité.

Quelques inconvénients rencontrés sur l’application Just Eat

L’application Just Eat présente également quelques inconvénients qui peuvent gâcher l’expérience de l’utilisateur. Ils ne sont cependant pas insurmontables et l’entreprise de livraison de plats cuisinés saura sûrement les gérer. L’utilisateur remarquera ainsi qu’il ne peut pas suivre le livreur sur la carte. Concernant les restaurants, certains plats manquent parfois de description ou d’images. Enfin, les délais de livraison indiqués ne reflètent pas toujours la réalité.

Les concurrents de Just Eat

L’application de livraison de plats cuisinés doit affronter des concurrents sérieux. On retrouvera ainsi :

Uber Eats du géant Uber. Cette application permet de commander sans montant minimum et de suivre l’avancement de la commande du client. Cependant, le client n’a pas la possibilité de précommander tant que le restaurant n’est pas ouvert. De plus, une fois la commande validée, le client ne peut plus changer l’adresse de livraison.

Deliveroo possède un algorithme puissant qui permet une optimisation des livraisons. L’application permet de précommander auprès des restaurants et de faire découvrir des adresses originales, absentes chez ses concurrents. Les restaurants n’y sont cependant pas assez décrits ni illustrés.

possède un algorithme puissant qui permet une optimisation des livraisons. L’application permet de précommander auprès des restaurants et de faire découvrir des adresses originales, absentes chez ses concurrents. Les restaurants n’y sont cependant pas assez décrits ni illustrés. Glovo est un nouveau venu qui a déjà fait ses preuves en Espagne et en Amérique latine. L’application ne propose pas que des plats cuisinés, mais aussi des courses du supermarché, des vêtements à déposer au pressing ou encore des médicaments. Ses tarifs de livraison sont également corrects. Cependant, Glovo est le seul à ne pas accepter les tickets restaurant comme moyen de paiement et le système de notation et d’avis n’est pas présent sur l’application.

Suivre sa commande sur Just Eat

La plupart du temps, les utilisateurs sont impatients de recevoir les plats qu’ils ont commandés et veulent savoir à quel stade ils sont et, surtout, où ils sont. L’application Just Eat a une solution pour ce problème. Pour certains restaurants, vous pouvez suivre votre commande, de la cuisine à votre porte, grâce à l’outil.

Pour les établissements qui ne peuvent fournir ce service, un système de SMS a été mis en place. L’application enverra un SMS pour vous tenir au courant de l'état de votre commande. L’utilisateur recevra au total trois SMS : le premier pour confirmer sa commande, le deuxième pour informer que le repas est en cours de préparation et le dernier pour informer que la commande est en cours de livraison.

L’application Just Eat

Petit tour sur l’application en elle-même. Comment se présente-t-elle et quelles sont ses fonctionnalités ? Pour commencer, il faut savoir que l’application Just Eat est disponible gratuitement sur Google Play et sur l’App Store. Son design est clair et propre, facile à prendre en main. L’utilisateur a une visibilité sur les heures d’ouverture des restaurants, sur les montants minimum à la commande, sur les nouveaux restaurants disponibles ainsi que sur les frais de livraisons.

Lors de la sélection du restaurant, le client peut avoir un aperçu des plats les plus populaires qui y sont commandés. Enfin, le choix des langues est facilité dans l’application. L’utilisateur peut ainsi passer du français à l’italien, l’allemand ou encore à l’anglais avec de simples manipulations.

Notre avis sur l’application Just Eat

Pour résumer rapidement, le service présente des points assez intéressants pour son utilisateur. Cela va du large choix de restaurant que propose l’application à la possibilité de suivre sa commande. L’interface de l’application, claire et simple à prendre en main, joue également beaucoup dans le choix des utilisateurs.

Mais, car il y a toujours un mais, le retour client n’est pas des plus tendres avec l’application. Problème de localisation, horaires non respectés sont autant de points négatifs que l’entreprise de livraison de plats cuisinés devra régler au plus tôt si elle veut être le service de livraison préféré des gourmands et des gourmets.