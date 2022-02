Télécharger Deliveroo APK gratuit sur Android

Vous avez un petit creux ou envie d’une bonne cuisine ? Vous avez sûrement déjà passé commande pour vous faire livrer un bon plat chez vous ou au bureau. La livraison de plat à domicile est en plein essor depuis déjà plusieurs années, mais encore plus depuis la pandémie du Covid 19. Deliveroo est un des acteurs majeurs dans ce domaine. À côté de ses concurrents Uber Eats et Just Eat, la marque s’affiche depuis longtemps sur le podium. Découvrez toutes les fonctionnalités de son application.

GRATUIT Télécharger Deliveroo : vos restos livrés pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(709695 votes) | Cuisine et boissons Version 3.86.0 | Développeur Deliveroo | Mise à jour le 07/02/2022 Configuration : 6.0 ou version ultérieure Télécharger Deliveroo : vos restos livrés Télécharger directement l'apk

Deliveroo, qu’est-ce que c’est ?

Un des leaders du marché de la livraison de plat à domicile

Il s’agit d’un géant à l’échelle internationale en matière de réservation de plats en ligne. Ce service a été fondé en 2013 par un américain appelé Will Shu et ses offres ne cessent de croître jusqu’à présent. Aujourd’hui, son application fait partie des plus téléchargées sur la rubrique Food.

C’est une des plateformes de livraison les plus populaires en France, et même dans le monde. En 2021, presque 45 % des Français considèrent Deliveroo comme l’une des meilleures applis pour se faire servir de la nourriture à domicile. Elle dispose d’un millier de restaurants partenaires éparpillés un peu partout notamment dans l'Hexagone.

Un des premiers services de livraison du marché

On pourrait penser que Deliveroo est une application de commande-livraison de nourriture comme il en existe plusieurs en ce moment. En fait, c’est l’un des premiers dans ce secteur à avoir réellement percé. Elle vous promet de vous livrer votre plat en 30 minutes chrono, et ce, que vous soyez dans votre chambre, au bureau ou dans un parc.

Effectivement, il y aura toujours un petit resto ou une grande enseigne près de là où vous vous situez sur le moment. D’ailleurs, avec ses nombreux partenaires, l’appli dévoile un menu bien garni qui ferait rougir certains de ses concurrents. Alors, que vous soyez un adepte des fast foods : Burger, Pizza, Sushi, Tacos ou un fan de la haute gastronomie et de certains lieux étoilés, profitez d’un moment de dégustation tranquille en restant chez vous.

Des livraisons exclusives

Deliveroo a l’exclusivité pour livrer les plats de plusieurs enseignes comme Carrefour, Sushi shop ou encore Picard. Pour ce dernier, et étant donné la mainmise de la plateforme, le délai de livraison est inférieur à 10 minutes, ce qui est une révolution dans le domaine.

Comment ça marche ?

Pour faire simple, vous avez une application mobile qui vous permettra de faire commande. Ensuite, un coursier va recevoir une notification et vous remettre votre dû. Enfin, il ne vous suffira que d’apprécier le plat.

Commandez via une application mobile

Deliveroo fonctionne grâce à une application disponible sur iOS et Android. C’est justement cet aspect intuitif, mais pratique qui a fait décoller l’entreprise à ses débuts. Celle-ci est comme une sorte de serveur en ligne et vous permet de commander votre prochain plat via une liste de restaurants à proximité de chez vous. Menu, système de notation ou encore durée de la livraison, tout se fait à travers votre téléphone et de la plus simple des manières.

Peaufinez votre choix

Afin de passer commande, vous pouvez opter quel type de nourriture vous préfèrerez manger. Vous pouvez choisir entre de nombreuses spécialités. Entre autres, vous aurez le choix notamment entre des plats orientaux, ceux un peu épicés, un simple sandwich ou une cuisine française. La liste est plus ou moins longue en fonction de votre région. Une fois que vous avez déterminé le type de plat que vous souhaitez déguster, place au menu.

Vous avez droit à une possibilité bien garnie en fonction de là où vous vous situerez. Ceux qui se trouvent en ville auront normalement plus de choix vu le nombre de multinationales et de commerce à proximité. Cependant, il existe un bon nombre de bons restaurants un peu partout en France.

Notez et recommandez vos restos favoris

Pour vous aider à choisir, mis à part les informations liées aux plats en question, les développeurs de l’application proposent aussi un système de notation. Celui-ci servira de lieu de recommandation ou de mur à critiques, c’est selon les expériences client. De plus, vous aurez la distance qui vous sépare du resto et une estimation de la durée de livraison.

Attendez la livraison

Une fois que votre commande sera prête, procédez au paiement. Des coursiers à proximité seront chargés de la livrer à destination. Vous allez également avoir la possibilité de suivre le plat en ligne. Si vous êtes un nouveau client, les frais de la livraison seront gratuits durant les deux premières semaines. Idem si vous souscrivez à l’offre Deliveroo Plus, un abonnement mensuel. Dans le cas contraire, des frais iront de 0,49 à 5,49 euros par course en fonction de la distance qui vous sépare du restaurant.

Télécharger Deliveroo

Le principe est simple avec Deliveroo. Il suffit de télécharger son fichier APK sur l’App Store ou Google Play Store et de l’installer sur votre appareil. Ensuite, passez à l’étape de la création de compte. Dès que c’est fait, vous devrez renseigner votre adresse pour trouver les restaurants à quelques minutes de chez vous. Vous pouvez passer commande depuis votre smartphone et attendre la livraison sur votre canapé ou dans votre bureau. Après quelques minutes, vous aurez une notification signalant que votre plat est prêt. À travers la carte miniature sur votre écran, vous pouvez suivre le déplacement du livreur jusqu’à ce qu’il arrive devant votre porte.

Créer un compte sur Deliveroo

Pour créer un compte utilisateur, il suffit d’aller vous inscrire via l’application. Pour ce faire, installez-la si ce n’est déjà fait. Il faudra renseigner votre adresse mail ainsi que votre numéro de mobile pour confirmation. Puis, il ne vous faudra plus que suivre les quelques étapes restantes qui vous seront proposées.

Comment devenir livreur sur Deliveroo

Afin d’être un livreur, mis à part votre inscription sur le site, tout ce qu’il vous faudra au départ c’est :

D’avoir le statut légal d’autoentrepreneur. Donc, il vous faudra un numéro de SIRET ainsi que votre extrait Kbis.

Vous devez également prévoir votre équipement : vélo, moto ou autre moyen de locomotion qui suit le Code de la route. Une licence vous sera demandée si vous décidez de livrer en scooter.

Il vous faudra enfin un smartphone récent qui fonctionne soit sous Android, soit iOS.

Nouveaux Items sur Deliveroo

Restaurant Home : pour aider les restaurants à améliorer leurs chiffres d’affaires : Dans son application, la plateforme a mis en valeur les habitudes des consommateurs afin de permettre aux restaurants d’avoir plus de recettes. Ainsi, ces établissements disposent de statistiques comme le nombre de fois où un client mange chez eux ou le taux de commande de livraison en ligne.

Velicious Burger pour les amoureux de la nature : Si vous êtes un ardent défenseur de l’environnement, alors cette offre est faite pour vous. À la clé, vous aurez des emballages respectant le coût en carbone vu qu’ils sont biodégradables. Si vous êtes végan(e), végétarien(ne) ou que vous souhaitez porter votre contribution dans la sauvegarde de notre planète, essayez le Velicious Burger.

Des partenaires tous azimuts : Les partenaires de Deliveroo sont de plus en plus nombreux. Du coup, le type de plats que vous pourrez manger augmente aussi. Spécialités africaines, libanaises, japonaises, des poké bowl ou même des mix entre tout ça, vous serez servi. Pour les curieux, pourquoi ne pas essayer l’offre « Hot Noodles and Sexy Curry » qui fera sursauter vos papilles. C’est une fusion entre la cuisine indienne et la gastronomie thaïe.

Des suggestions en fonction de vos habitudes : L’application mémorise vos habitudes de consommation : type de plat favori ou restaurants préférés et vous en proposeront davantage. Ainsi, si vous êtes pressé, vous ne perdrez plus trop de temps à faire votre choix et vous mangerez plus rapidement.

Les plus de l’application Deliveroo

Parmi les avantages les plus notables de l’application, notons son goût pour les restaurants haut de gamme, mais également son interface ergonomique.

Des services et des plats de qualité : Deliveroo préfère les restaurants aux fast-foods et c’est un fait, et ce, même si elle est en partenariat avec des géants comme MacDo ou encore KFC. Du coup, si vous souhaitez plutôt profiter d’un plat relativement gastronomique que des junk foods, il serait judicieux d’opter pour cette application. La conséquence directe de ce choix est le prix qui augmente un peu par rapport à ses concurrents.

Interface intuitive : Son interface est aussi simple à prendre en main. Toutes les options sont directement visibles sur la page d’accueil. Ainsi, quand vous serez connecté à l’appli, vous aurez au préalable des recommandations de plats et de restaurants à proximité.

Pour les restaurateurs, l’avantage se situe également dans les outils mis à leur disposition. En effet, l’algorithme propose des données clients. L’offre Éditions les aide à trouver notamment un nouveau local en cas de besoin ou à leur suggérer des menus et des fourchettes de prix. Cela a déjà permis aux services partenaires de Deliveroo d’accroître leur chiffre d’affaires d’environ 30%.