Télécharger Google Duo APK gratuit sur Android

Dans l’objectif de simplifier les appels vidéo, Google a décidé de lancer Duo. Il s’agit d’une application de visiophonie conçue pour concurrencer plus efficacement Facetime, Skype, Snapchat, Facebook Messenger ou WhatsApp. Comme vous pouvez le voir, les utilisateurs ont déjà une pléiade d’applications et pas des moindres, car elles sont toutes proposées par des géants du Web. Toutefois, Google Duo profite du gigantesque écosystème de Google et a beaucoup plus à offrir que ses concurrents.

Qu’est-ce que Google Duo ?

Créée par la firme de Mountain View, Google Duo est une application d’appel vidéo et audio gratuite. Contrairement à FaceTime qui ne tourne que sous les OS d’Apple, elle fonctionne sur les appareils Android et iOS. C’est grâce à votre numéro de téléphone que l’application peut fonctionner. Elle vous permet alors de contacter des personnes qui se trouvent sur la liste de vos contacts.

Par ailleurs, l’outil se sert d’un système de cryptage de bout en bout afin d’assurer une confidentialité optimale. La plateforme dispose surtout de nombreuses fonctionnalités astucieuses comme Knock Knock qui vous offre la possibilité de voir la vidéo en direct de votre correspondant avant de répondre à l’appel.

Toutes les raisons de choisir Google Duo qu’une autre application

Google Duo propose de nombreux atouts non négligeables qui en font une solution de choix. Bien sûr, certaines de ses fonctionnalités ne sont pas nouvelles, mais Google a pensé à lui apporter quelques petits plus qui pourraient faire la différence.

L’un des plus gros atouts de Google Duo repose sur sa grande simplicité. En effet, l’interface de l’application est très simple. Pour appeler, vous n’avez qu’à appuyer sur un petit bouton et la liste de vos contacts s’affichera. C’est intuitif, simple et efficace. Par ailleurs, l’application propose aux utilisateurs des conversations chiffrées. Celles-ci resteront confidentielles et personne n’y aura accès, même pas la firme elle-même. Cela vous offre la garantie du respect total de votre vie privée.

En outre, Google Duo s’appuie sur un numéro de téléphone comme c’est le cas pour WhatsApp. Donc, pour l’utiliser, vous n’avez pas besoin d’avoir un adresse Gmail ni un compte Google. Tout passe par le numéro de téléphone, ce qui signifie que sans carte SIM, vous ne pourrez pas utiliser le service même si vous avez accès au Wifi.

Grâce à ce type de connexion en revanche, votre conversation ne sera jamais interrompue. Même si vous commencez à discuter avec vos contacts en vous connectant à la Wifi de votre box internet et qu’ensuite vous sortez, le réseau cellulaire prendra automatiquement le relai. En d’autres termes, Duo est en mesure de basculer d’une connexion à une autre de manière automatique sans que l’utilisateur ne s’en rende compte.

Si jamais votre appareil n’arrive pas à capter la 4G, ni la 3G ni la 2G, l’application continuera quand même à fonctionner. Si vous avez eu accès au réseau au moment où vous avez passé votre appel vidéo, vous pouvez toujours continuer à avoir une conversation audio.

Knock Knock, la fonctionnalité qui fait la différence

La fonction Knock Knock est incontestablement la fonction qui permet à Google Duo de se démarquer des concurrents. Il s’agit d’une fonctionnalité qui vous permet de voir qui vous appelle en vidéo avant même que vous ne preniez l’appel. Cependant, cette fonction est opérationnelle seulement avec vos contacts.

De toute manière, aucun inconnu n’aura l’idée de vous appeler en vidéo directement sans aucune raison valable. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez distinguer plusieurs détails qui se rapportent à la personne qui vous appelle et notamment sur l’endroit où il se trouve. Après, vous pourrez décider entre prendre ou refuser l’appel. Vous disposez de 30 secondes pour vous décider. Une fois ce temps écoulé, l’appel sera refusé automatiquement.

Selon Google, si vous connaissez à l’avance la personne qui vous appelle et depuis quel endroit, vous pourrez vous faire une certaine idée de l’état d’esprit dans lequel il se trouve. Ainsi, vous aurez la possibilité de vous préparer au contexte de la discussion. Pour désactiver la fonctionnalité, rendez-vous dans le menu « Paramètre » de l’application. Vous trouverez ensuite l’option « Gérer les préférences » pour pouvoir accéder au bouton « Désactiver Knock Knock. »

Les fonctionnalités supplémentaires disponibles sur Google Duo

Google Duo propose aussi des fonctionnalités supplémentaires qui en font une application très appréciée :

Fonctionnalité « d’instantané » : Avec Google Duo, les utilisateurs peuvent capturer le moment présent grâce à la fonctionnalité « d’instantané » lors d’un appel vidéo. Elle peut être utilisée à la place des captures d’écran manuelles. Le bouton qui se rapporte à cette fonctionnalité se trouve dans le coin inférieur gauche. En appuyant dessus, vous prendrez en photo les deux flux et celle-ci sera partagée automatiquement à tous les participants à la conversation.

Capturer le moment de partage en groupe : Nos réunions ont particulièrement changé à cause du Covid-19. Grâce aux nouvelles technologies, il vous est désormais possible de savourer les plaisirs de partager une séance vidéo avec des amis pendant la préparation du dîner ou de regarder un proche souffler ses bougies d’anniversaire grâce à un appel vidéo. Lorsque vous passer un appel vidéo en groupe, Google Duo vous offre la possibilité de prendre rapidement une photo ensemble afin de capturer le moment sur les tablettes, les smartphones et Chromebooks. Tout le monde, notamment les membres de la discussion, recevra automatiquement les photos prises.

Envoyer des messages personnalisés : Avec Google Duo, l’envoi de messages vocaux et vidéo personnalisés sera plus facile. Vous pouvez partager des photos aux notes simples avec des griffonnages ou du texte. Vous pouvez dire « Je pense à toi » ou « Tu me manques » en choisissant l’un des derniers effets AR (réalité augmentée).

Zoom sur le mode de fonctionnement de Google Duo

Pour pouvoir utiliser Google Duo, commencez par télécharger l’application sur votre appareil Android ou iOS. Il faut que vous acceptiez la politique de confidentialité ainsi que les conditions d’utilisation de Google. Il faudra aussi que vous indiquiez si oui ou non Duo peut vous envoyer des notifications, avoir accès à votre caméra et à votre microphone. Vérifiez ensuite votre numéro et tapez le code de vérification à usage unique que vous avez reçu par SMS. Une fois toutes ces étapes achevées, l’interface principale de l’application s’affichera.

L’interface principale de Duo est un écran qui se divise en deux. Sur la moitié supérieure se trouvent les images captées par votre appareil photo. La partie inférieure montrera les contacts ou les groupes avec lesquels vous avez une séance d’appel vidéo. En haut du menu se trouve une barre de recherche qui vous permet d’accéder aux paramètres.

À chaque fois que vous ouvrez l’application, vous verrez la vue de votre caméra et la barre de recherche. En dessous seront affichés les groupes et les contacts. Pour commencer à lancer un appel vidéo, vous n’aurez qu’à saisir dans la barre de recherche le nom du contact que vous avez l’intention d’appeler. Une liste s’affichera et vous y trouverez le nom que vous n’aurez plus qu’à sélectionner. Au centre, en bas de l’écran apparaitra l’icône « Appel vidéo ». Appuyez dessus pour lancer l’appel.

Par ailleurs, vous avez la possibilité de gérer vos préférences sur Google Duo. Dans l’interface principale de l’application, dans le coin supérieur droit, se trouve le bouton à trois points horizontaux à travers lequel vous trouverez des options pour avoir accès à Confidentialité, Paramètre, Commentaires et Aide. Dans l’option Paramètre, vous pourrez apporter plusieurs changements comme désactiver le mode faible luminosité ou le mode Toc Toc.

Passer des appels Duo via un navigateur, est-ce possible ?

Vous pouvez lancer des appels Duo depuis un navigateur. Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous rendre sur duo.google.com. Vérifiez ensuite votre numéro et vous pourrez utiliser l’application dans votre navigateur à la place.