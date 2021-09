Télécharger Facebook Messenger APK gratuit sur Android

Actuellement, il existe plusieurs plateformes et applications de messagerie instantanée. Parmi les plus utilisés, il y a Facebook Messenger. Il s’agit d’une application dont le fonctionnement est similaire à celui de WhatsApp. Avec cette application dédiée, vous pourrez discuter avec vos proches de la même façon que vous avez l’habitude de le faire sur Facebook. Le service représente donc un outil qui vient parfaire l’application officielle du réseau social de Mark Zuckerberg en se concentrant sur la partie messagerie.

GRATUIT Télécharger Messenger – Textos et appels vidéo gratuits pour Android Note : ★★★★ (79069795 votes) | Communication Version 321.0.0.16.119 | Développeur Facebook | Mise à jour le 20/07/2021 Télécharger Messenger – Textos et appels vidéo gratuits Télécharger directement l'apk

Qu’est-ce que Facebook Messenger ?

Messenger est une application de messagerie instantanée faisant partie de l’écosystème Facebook. Elle vous offre la possibilité de rester en contact avec vos amis qui ont également un compte sur le réseau social. Originairement appelée Facebook Chat, cette application était totalement intégrée à Facebook.

Ce n’est qu’en août 2012 qu’il fonctionne de façon entièrement indépendante. La messagerie de Facebook est donc une application totalement autonome accessible via le web. Il s’agit d’une multiplateforme disponible sur Windows, Android, Max et iOS. Certains environnements de bureau permettent également de l’utiliser sur des distributions Linux.

Tour d’horizon sur les fonctions de Facebook Messenger

L’envoi et la réception d’images et de messages restent les fonctions de base de Facebook Messenger. Toutefois, l’application possède des fonctions avancées comme :

La fonction « emplacement rapide »

Grâce à cette fonction, vous pouvez voir où vous vous trouvez et partager votre position à des amis. Il ne s’agit pas vraiment d’une priorité, mais elle peut s’avérer très utile quand vous partez à la rencontre de vos amis. En partageant temporairement votre position, vous pourrez mieux vous situer et vous ne risquez pas de vous perdre. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à permettre la localisation d’un message particulier. Celui-ci sera ensuite étiqueté avec celui de l’endroit où vous vous trouvez.

Pour connaître votre emplacement, votre interlocuteur n’aura qu’à sélectionner dans le menu l’option « Afficher la carte ». En outre, si vous souhaitez programmer des rencontres à la volée, il vous suffit d’utiliser l’outil GPS. Il vous permettra de localiser vos interlocuteurs.

Envoyer des notes vocales

Voici une fonction qui fait toute la particularité de Facebook Messenger. Il s’agit d’un outil qui vous permet d’envoyer des messages audio à vos amis. Donc, au lieu de perdre votre temps à écrire des messages textes, vous n’aurez qu’à faire la transcription de votre voix. Par la suite, vous pouvez faire des partages de clips audio à votre interlocuteur.

Pour y parvenir, vous devez appuyer sur le microphone. Vous verrez apparaître un petit bouton rouge que vous devez maintenir pour enregistrer votre message audio. Dès que vous avez terminé, vous n’aurez qu’à enlever votre doigt et le processus d’envoi sera immédiat. Par ailleurs, Messenger peut servir à passer des appels vocaux gratuitement dans les deux sens sur votre connexion Internet ou vos données mobiles.

Des épingles de chat en groupe

Avec Facebook Messenger, vous pouvez créer un groupe de trois personnes ou plus. Cependant, il n’est pas toujours amusant de chercher sur le web un chat de groupe qui date. Cela peut prendre beaucoup de temps puisque les chats de groupe sont généralement rassemblés avec les chats réguliers.

Ceux qui datent, se retrouvent forcément en bas de la liste des messages en groupe. Ce qui n’est pas le cas avec Facebook Messenger. En effet, sur cette application, les chats du groupe ont leur propre onglet spécial. Mieux encore, vous pouvez épingler vers le haut vos chats préférés pour éviter de les perdre.

Pour pouvoir utiliser Facebook Messenger, vous devez l’installer au préalable. La première étape consiste à télécharger l’application. Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous. Si vous avez un iPad ou un iPhone, le téléchargement doit se faire via l’Apple Store. Si vous avez un mobile Android, téléchargez l’application avec Google Play. Enfin pour Windows, le téléchargement se fait via Microsoft Store.

Une fois l’application installée, vous devez définir votre nom d’utilisateur. Vous trouverez ce nom d’utilisateur à gauche sous le nom de votre page. Il s’agit de la même dénomination que vous avez dans votre URL et contenant un @. Pour le créer, sélectionnez l’option « Créer un nom d’utilisateur de Page ». Tapez le nom d’utilisateur et validez ensuite. Si votre nom d’utilisateur est déjà existant, vous n’aurez qu’à le modifier en cliquant dessus et à suivre les indications.

Maintenant, vous pouvez lancer Facebook Messenger. Pour l’activer, commencez par cliquer sur « Paramètres ». Dans le menu à gauche, vous trouverez le bouton « Général ». Cliquez dessus et appuyez ensuite sur « Messages » et « Modifier ». Ensuite, cochez la mention « Autoriser les visiteurs de ma Page à me contacter en privé en affichant le bouton Message ». Pour finir, appuyez sur l’option « Enregistrer les modifications ».

A l’ère du numérique, les appels vocaux et les appels vidéo sur le Web font partie intégrante de notre vie quotidienne. Les applications de messagerie sont aujourd’hui nombreuses à proposer ce genre de service. C’est le cas de Facebook Messenger. La plateforme vous offre la possibilité d’appeler facilement n’importe quel contact. Évidemment, les appels vocaux et vidéo que vous passez avec l’application sont totalement gratuits.

Pour cela, vous n’avez qu’à vous placer dans la conversation de la personne avec qui vous souhaitez parler. Vous devez ensuite cliquer sur l’un des deux boutons qui figurent dans l’image. Selon le bouton que vous avez choisi, soit vous lancez un appel vidéo soit un appel vocal. Cela n’a pas vraiment d’importance, car une fois l’appel lancé, vous pouvez passer d’un mode à l’autre. Pour cela, vous n’aurez qu’à glisser la commande dont vous disposez dans le coin supérieur droit.

En outre, durant les appels sur Facebook Messenger, vous pouvez aussi activer le kit mains libres en appuyant sur le bouton dédié à cet effet, en partant de la gauche. Vous pouvez aussi couper votre micro en cliquant sur le bouton central. Pour mettre fin à l’appel, vous n’aurez qu’à cliquer que le dernier bouton. Pour revenir au chat, vous n’avez qu’à toucher le bouton qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Cela ne risque pas d’interrompre l’appel.

Cela vous permet plutôt de continuer votre conversation et d’écrire en même temps dans un chat. Vous pourrez ensuite revenir à l’appel en cliquant sur le panneau supérieur indiquant « Tap to return to call ». Il faut noter que Facebook Messenger utilise la connexion à votre réseau WiFi ou votre débit de données pour lancer un appel. Donc, cela peut entraîner des coûts supplémentaires en fonction de votre abonnement.

Utiliser Messenger pour envoyer de l’argent

La plateforme a aussi quelques fonctions supplémentaires fortement appréciées par les utilisateurs. Bien plus qu’une simple application de messagerie, elle permet de simplifier l’envoi et la réception d’argent. Vous pouvez l’utiliser pour envoyer directement depuis le chat de petites sommes d’argent à des amis.

Cependant, il faut noter que cette fonction est uniquement disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. Seuls les gens qui habitent ces pays peuvent utiliser cette fonction. Par ailleurs, ils doivent remplir certaines conditions comme avoir un compte PayPal, une carte de débit, un compte Mastercard ou une carte de crédit Visa délivrée par une banque américaine. L’utilisateur doit également avoir plus de 18 ans et un compte Facebook.

Si vous remplissez ces critères, vous pouvez envoyer de l’argent en ouvrant un chat avec le contact à qui vous souhaitez transférer de l’argent. Ensuite, appuyez sur le bouton qui se trouve dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur « Pay friend » avant de taper le montant que vous souhaitez envoyer. Pour confirmer, appuyez sur « Pay » et le montant indiqué sera immédiatement envoyé.

Vous pouvez aussi demander à votre interlocuteur de payer ce montant en utilisant la fonction « Request ». Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à choisir la source de paiement. Lorsque vous aurez terminé ces étapes, vous verrez apparaître la demande dans la conversation. La somme que vous avez transférée sera prélevée sur le compte PayPal ou sur la carte que vous avez préalablement créée sur Facebook Pay. Si vous demandez de l’argent à un autre utilisateur, les mêmes méthodes seront utilisées pour vous transférer la somme.

Quel est le coût de Facebook Messenger ?

Facebook Messenger est une application entièrement gratuite. En effet, pour l’installer, vous n’avez rien à payer. Par conséquent, vous êtes libre d’utiliser ses options d’envoi et de réception de messages ainsi que les appels vocaux et les appels vidéo sans avoir à payer des frais supplémentaires.

Toutefois, vous devez garder en tête que vous payez pour le service avec vos données personnelles et avec la publicité qui vous est présentée sur la base de celles-ci. En effet, le service se sert de vos données personnelles pour étudier votre comportement et le traiter ensuite. Cela dans l’objectif de produire une publicité personnalisée correspondant parfaitement à vos goûts et à vos intérêts.

Ces publicités payent Facebook, ce qui garantit la rentabilité de Messenger. Lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, vous êtes obligé d’accepter les conditions générales et donc le fait que vos informations soient utilisées de cette façon.