Télécharger Ameli APK gratuit sur Android

Avoir une assurance couvrant les risques professionnels est plus que recommandé. Dans cette optique, l’Assurance Maladie ou Ameli met à la disposition des salariés, des travailleurs indépendants et les personnes sans activités professionnelles sa plateforme d’assurance en ligne. Quelles sont les différentes fonctionnalités de la plateforme Ameli ? Découvrez tout cela dans ce qui suit.

GRATUIT Télécharger Compte ameli pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(319282 votes) | Santé et remise en forme Version 17.3.5 | Développeur l'Assurance Maladie | Mise à jour le 07/01/2022 Configuration : 5.0 ou version ultérieure Télécharger Compte ameli Télécharger directement l'apk

Comment accéder à votre compte Ameli ?

L’application Ameli est disponible sur Google App Store ainsi que sur l'App Store. Pour vous connecter sur l’application, il vous sera demandé de :

Composer les 13 premiers chiffres de votre numéro de sécurité sociale

Composer votre code personnel ou un code provisoire de 4 chiffres

La connexion au compte Ameli par authentification biométrique

La plupart des smartphones actuels possèdent un système de sécurité basé sur la reconnaissance biométrique. Grâce à ce système, vous n’avez plus besoin de rentrer un code pour vous connecter à votre compte Ameli. Il vous suffit de rentrer ce mode d’authentification dans les paramètres de l’application.

Renouvellement d’un code pour votre compte Ameli

Il se peut que vous ayez oublié ou perdu votre code. Cela arrive. L’application Ameli vous permet de le récupérer ou le changer en cliquant sur « J’ai oublié mon code ». La plateforme vous demandera alors de taper votre adresse mail liée à votre compte. Vous y recevrez un code provisoire par mail. N’hésitez pas à aller dans votre boîte spam pour vérifier que le code a bien été envoyé.

Le tableau de bord de l’application Ameli

Ce tableau de bord de l’application vous permet d’avoir un aperçu sur :

Vos messages

Les notifications

Les paiements effectués sur une durée de 6 mois

Les différentes démarches

Les informations vous concernant

Les documents fournis

Le prochain rendez-vous prévu avec votre CPAM

L’annuaire santé

Les bornes disponibles

La consultation des paiements sur l’application Ameli

Sur l’application de l’Assurance Maladie, vous pouvez facilement consulter vos remboursements santé. Vous pouvez également y vérifier leur transmission à votre complémentaire santé. Dans le cas où vous auriez des paiements à transmettre à votre complémentaire santé, l’application vous le permet en cochant la case qui y est associée. Vous aurez ainsi la possibilité de télécharger ces paiements et de les transmettre à votre complémentaire santé en vue d’un remboursement.

Les services disponibles sur l’application Ameli

Grâce à l’application Ameli, vos démarches sont grandement simplifiées. Vous pourrez ainsi y :

Faire la commande de votre Carte Vitale pour vous ou une autre personne éligible. Il vous faudra présenter, sous format numérique, une photo ainsi qu’une pièce d’identité valide.

Faire la commande d’une carte CEAM (Carte européenne d’Assurance Maladie) pour vous ou pour vos enfants. La version digitale de cette carte se trouve dans la partie « Informations ».

Faire une déclaration de perte de Carte Vitale ou de carte CEAM. Vous pourrez y faire opposition et faire une demande pour une nouvelle carte par la suite.

Faire une consultation de vos arrêts de travail, que ce soit pour maladie, accident de travail ou encore pour accident de trajet.

Déclarer la naissance de votre enfant. En agissant ainsi, vous permettez à votre nouveau-né d’être inscrit sur votre Carte Vitale. Les soins seront également plus rapidement pris en compte.

Inscrire un enfant sur la Carte Vitale de l’autre parent. Pour cela, vous aurez besoin du numéro de sécurité sociale de l’autre parent avec sa date de naissance ainsi que d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant en version numérique.

Changer de nom en y renseignant votre nouveau nom. En cas de mariage, un acte de mariage ou un livret de famille sous format numérique sera demandé.

Une simulation des droits aux aides sociales afin de savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide à la complémentaire santé solidaire.

Demander une complémentaire santé solidaire pour les personnes bénéficiaires du RSA. L’application demandera le numéro d’allocataire CAF, la confirmation ou la modification de la composition du foyer ainsi que le choix de l’organisme gestionnaire de la complémentaire santé solidaire.

Faire la déclaration d’un accident causé par une tierce personne, en mettant à votre disposition un questionnaire accident. Cela facilitera le remboursement par la compagnie d’assurance des différents frais occasionnés par votre accident.

La liste des services disponibles concernant vos informations

L’application Ameli vous permet de retrouver toutes les informations utiles vous concernant ou concernant vos enfants. Vous pouvez ainsi y retrouver les informations concernant le médecin traitant, l’adresse postale, la complémentaire santé, l’adresse mail, les numéros de téléphone, les coordonnées bancaires…

La liste des documents accessibles via l’application Ameli

L’application Ameli vous permet d’avoir accès à plusieurs de vos documents officiels. Vous pouvez ainsi avoir accès à :

Votre historique de relevés mensuels de décompte de remboursement de vos soins. Cet historique peut remonter jusqu’à 27 mois.

Votre attestation de droits ou attestation de tiers-payant intégral

Votre attestation de paiement d’indemnités journalières

Votre relevé fiscal, nécessaire lors de votre déclaration de revenus

Les autres fonctionnalités utiles de l’application Ameli

L’application met également à votre disposition deux options qui peuvent se révéler essentielles. Il y a la messagerie pour poser des questions à votre caisse d’assurance maladie 24 h/ 24 ainsi que l’annuaire santé pour trouver un médecin qui vous convient. La plateforme Ameli vous permet aussi de trouver une borne automatique de l’Assurance Maladie pour y mettre à jour votre Carte Vitale ou pour y imprimer vos attestations.

Notre avis sur l’application Ameli

Ameli est une application gratuite pour smartphone et tablette. Elle existe sous Android et iOS et y est présentée sous son nom complet : Améli, l’Assurance Maladie. Sous iOS, l’application occupe la sixième place de la catégorie « forme et santé ». Le service en ligne a des retours globalement positifs de ses utilisateurs. La plateforme a une bonne évaluation, autant sur l’App Store que sur Google Play Store. Sa prise en main est assez aisée et presque intuitive.