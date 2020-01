Taxe GAFA : Trump et Macron arrondissent les angles, la France évite des sanctions

La taxe GAFA (ou taxe du numérique) française ne provoquera pas de sanctions américaines dans l’immédiat. Donald Trump et Emmanuel Macron se sont mis d’accord pour poursuivre les discussions jusqu’à la fin de l’année pour trouver un « bon accord » en vue de l’instauration d’une taxation des géants du numérique au niveau de l’OCDE.

Dimanche 19 janvier, dans la soirée, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone. Au menu de la discussion : la fiscalité du numérique. Et en particulier le sujet qui fâche – la taxe du numérique française de 3%, et la poursuite des négociations au sein de l’OCDE pour la généraliser.

Donald Trump avait en effet peu goûté l’initiative française, et avait menacé l’Elysée de lever des barrières douanières avec une surtaxe jusqu’à 100% sur certains produits français comme le champagne, le roquefort ou encore les cosmétiques.

Les discussions peuvent reprendre au sein de l’OCDE

Des menaces qui ne se sont jusqu’ici jamais concrétisées. Début janvier, les deux puissances avaient repris les négociations autour d’un accord permettant la reprise des discussions autour de la taxe au sein de l’OCDE.

Or, selon une source diplomatique citée par Le Figaro, les deux chefs d’Etat sont tombés d’accord pour poursuivre les discussions jusqu’à la fin de l’année. Les Etats-Unis se seraient au passage engagés à le pas mettre en place de sanctions pour le moment.

Emmanuel Macron s’est félicité de la teneur de l’appel sur twitter lundi dans la soirée : « Excellente discussion avec @realDonaldTrump sur la fiscalité du numérique. Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs ».

