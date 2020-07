Taxe GAFA : les États-Unis sanctionnent la France à hauteur de 1,3 milliard de dollars en guise de représailles

Les États-Unis ont décidé de sanctionner la France pour avoir instauré une taxe sur les géants du high-tech américains. L’administration Trump a annoncé la mise en place prochaine de droits de douane supplémentaires, notamment sur les sacs à main et les cosmétiques français, à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Néanmoins et afin de laisser une chance aux négociations, ces sanctions ont été gelées jusqu’à nouvel ordre.

Suite de la saga taxe GAFA. Souvenez-vous, le dernier épisode remonte à la mi-juin 2020. Les États-Unis décident de quitter la table des négociations autour de la taxe GAFA, affirmant que ces tractations reflètent « un manque de volonté de la part des Européens ». La France avait été scandalisée par le comportement de l’administration Trump, garantissant au final que la taxation nationale sur les géants du numérique sera bien mise en place en 2020.

Pourtant, en début d’année 2020, Emmanuel Macron et Donald Trump avaient arrondi les angles au détour d’une conversation téléphonique, afin que les deux pays évitent de lourdes sanctions économiques. Résultat, la France avait accepté de ne pas prélever de taxe sur les GAFA jusqu’à la fin 2020, afin de permettre aux négociations de reprendre.

Entre temps, la position de Bercy a donc changé et la taxation nationale sera lancée cette année quoiqu’il arrive. Voilà pourquoi l’administration Trump a annoncé ce vendredi la mise en place de droits de douane supplémentaires à hauteur de 1,3 milliard de dollars sur les cosmétiques et sacs à main français :

« Le bureau du représentant américain au commerce a décidé aujourd’hui d’imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits français d’une valeur commerciale de 1,3 milliard de dollars en réponse à l’adoption par la France d’une taxe sur les services numériques qui cible injustement les entreprises de technologie numérique américaines », déclarait Robert Lighthizer, représentant du commerce américain.

À lire également : Taxe GAFA – Apple est favorable à une taxe « plus juste » décidée par l’OCDE

Un sursis dans l’espoir de voir les négociations aboutir

Toutefois, l’administration Trump a décidé de suspendre l’application de ces sanctions pendant 180 jours, dans l’espoir que les négociations au sein de l’OCDE puissent aboutir.

« Afin de laisser plus de temps pour tenter de résoudre ce problème, notamment par le biais de discussions en cours au sein de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), et en reconnaissance de l’accord de la France de retarder la perception de sa taxe jusqu’à la fin de l’année, le représentant au commerce a décide de suspendre l’application de ces droits de douane supplémentaires pendant 180 jours », précise le gouvernement américain.

À lire également : Taxe GAFA – les États-Unis menacent de surtaxer des produits français jusqu’à 100%

Source : Le Figaro