Switch : un brevet dévoile des Joy-Con équipés d’un stylet

La Switch bientôt de Joy-Con dotés d’un stylet ? C’est ce que laisse entendre un brevet déposé par Nintendo auprès du Bureau américain des brevets et marques de commerce. En réalité, ce stylet serait directement intégré à la dragonne utilisée pour maintenir le Joy-Con au poignet de l’utilisateur. Il serait capable de retranscrire les vibrations HD offertes par les manettes de la Switch.

Le site Siliconera a mis la main sur un brevet intriguant lundi 20 janvier. Déposé par Nintendo au Bureau américain des brevets et des marques de commerce (United States Patent and Trademark Office aka UPSTO) le 4 juin 2019, ce document de 55 pages révèle un tout nouveau accessoire à destination des Joy-Con, les fameuses manettes de la Nintendo Switch.

En effet, Big N travaillerait donc sur un stylet qui serait directement greffé au dragonne, ce objet utilisé pour sécuriser et maintenir le Joy-Con au poignet de l’utilisateur en cas de mouvements un peu trop brusque. Comme le montrent les différents croquis, la stylet serait donc installé à l’extrémité de la dragonne. L’avantage de cette configuration est qu’il serait possible d’utiliser à la fois le stylet, les boutons et le joystick du Joy-Con.

En outre, ce stylet trouverait évidemment des applications en jeu. Il serait capable de retranscrire les vibrations HD offertes par les Joy-Con, et il offrirait également plusieurs épaisseurs de trait, à l’instar ce que l’on peut trouver sur une tablette graphique. D’une seule pression sur l’un des boutons du Joy-Con, le trait deviendrait donc plus fin ou à l’inverse plus gros.

Utile avec quelques jeux seulement

Cet accessoire pourrait apporter bien plus de confort aux joueurs/créateurs sur Super Mario Maker 2, tandis qu’il pourrait même s’avérer indispensable pour les aficionados du Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima. Pour l’heure, il est vrai que les fonctionnalités tactiles de l’écran de la Switch sont rarement mises à contribution, mais qui sait peut-être que plusieurs titres comme un certain Zelda Breath of the Wild 2, ou bien une suite à ZombiU d’Ubisoft pourront changer la donne.

Notez qu’en parallèle de ce brevet, Nintendo vend d’ores et déjà un stylet sur le site de sa boutique officielle, au prix de 7,99 €. Pour rappel, ce n’est qu’un brevet et rien ne dit que Nintendo ne commercialise un jour cet accessoire. Néanmoins qui sait, peut-être que Nintendo prévoit de fournir ce stylet pour Joy-Con avec sa non moins mystérieuse Switch Pro.

