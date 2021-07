Switch OLED : Nintendo prétend ne pas faire plus de bénéfices qu’avec la version classique

Nintendo affirme sur Twitter que ses profits ne seront pas plus élevés avec la Switch OLED qu’avec la Switch classique. La firme japonaise annonce également qu’elle ne compte pas sortir prochainement une Switch Pro. C’est la première fois que Nintendo répond ainsi à des rumeurs.

Il y a pratiquement deux semaines, Nintendo officialisait la Switch OLED. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un dossier complet sur cette console, ainsi qu’une vidéo de présentation diffusée sur notre chaîne YouTube (que vous pouvez retrouver en fin de cet article). La console profite de plusieurs nouveautés esthétiques et audiovisuelles. La principale est évidemment l’arrivée d’un nouvel écran OLED de 7 pouces.

Fin de semaine dernière, un analyste financier interrogé par Bloomberg affirmait que le cout de production de cette console n'était que très légèrement plus élevé que celui de la Switch classique, avec son écran LCD de 6,2 pouces. Son écran ne coûterait que de 3 à 5 dollars supplémentaires. Ce n’est pas le seul changement : vous retrouvez également un SSD deux fois plus généreux, les nouveaux haut-parleurs, ainsi que le port Ethernet du dock. En tout, l’analyste affirme que la Switch OLED ne coûte que 10 dollars de plus à produire.

La Switch OLED ne rapporte pas plus d'argent selon Nintendo

Or, le prix de la console est 50 euros plus élevé. Même si nous prenons en compte une marge supérieure pour la distribution, le transport ou encore les taxes (la taxe à la copie privée est proportionnellement plus élevée pour la Switch OLED parce que son stockage est deux fois plus généreux), il semble que Nintendo réalise plus de bénéfices avec sa nouvelle console. Est-ce vrai ? Nintendo affirme que non.

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2) — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021

La firme de Kyoto a publié deux messages sur son compte Twitter dédié à la relation avec les investisseurs. Dans le premier, Nintendo affirme que les marges réalisées sur la Switch OLED ne sont pas plus élevées que sur la Switch classique. Est-ce possible ? Oui. D’abord, l’estimation de l’analyste peut être erronée. Ensuite, Nintendo a certainement amélioré sa marge sur les Switch classique après en avoir vendu plus de 85 millions dans le monde.

Nintendo dément le projet de Switch Pro

Dans un second tweet, Nintendo répond pour la première fois à une rumeur. Elle concerne la Switch Pro qui longtemps fait l'objet de rumeurs et de fuites. Nintendo nie l’existence de cette console dans son actuel planning de lancement. Le contraire aurait été étonnant. Que la Switch Pro existe ou non, il serait bête de confirmer son existence à trois mois de la sortie de la Switch OLED.

Rappelons que la console, qui est d’ores et déjà en précommande, coûtera 359 euros à son lancement (prévu le 8 octobre 2021). Son écran OLED mesure 7 pouces. Elle est dotée d’un nouveau pied plus pratique. Elle est accompagnée d’un dock avec port Ethernet. Elle intègre deux haut-parleurs plus puissants. Et elle dispose de 64 Go de stockage interne. Batterie, processeur et joycon sont quant à eux strictement identiques.