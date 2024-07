Switch 2 : jamais Nintendo n’aura mis autant de temps avant de sortir une nouvelle console

La Switch est devenue officiellement la console Nintendo ayant vécu le plus longtemps avant de voir arriver sa successeure, si l'on exclut les portables dont une est largement devant.



Le lancement d'une nouvelle console de jeux vidéo est toujours un événement. On se souvient des émeutes en magasins lors de la sortie de la PlayStation 2 par exemple, ou des pénuries de Nintendo Wii en 2006. Et il y a fort à parier que plus la nouvelle génération se fait attendre, plus certaines personnes ont du mal à gérer leur impatience. Avec le temps, les écarts entre deux machines se sont globalement réduits, mais il y a constructeur qui ne fait pas comme tout le monde.

Le japonais Nintendo surfe sur le succès de la Switch (et de la Switch OLED) depuis son arrivée le 3 mars 2017. Depuis, les fans doivent s'en contenter. Si les rumeurs concernant la Switch 2 vont bon train depuis longtemps, et que le fabricant l'a officiellement annoncé en mai 2024, la première itération de la console mi-salon, mi-portable continue de vivre tranquillement. Le 11 juillet, elle bat le record de la plus longue durée de vie pour une machine Nintendo, hors portable pure.

La Switch 2 est officiellement la console Nintendo qui se fait le plus attendre

Si l'on fait le calcul, la Switch est sortie il y a 2 688 jours au moment où nous publions cet article. Jusqu'à présent, c'est la Famicom, ou NES chez nous, qui était la plus vieille : 2 686 jours d'existence avant que la Super NES débarque.

À partir de là, Nintendo a eu tendance à raccourcir les délais. Il n'y a eu “que” 1909 jours entre la Nintendo 64 et le GameCube par exemple, et 1 892 jours pour voir la Wii. L'échec commercial cuisant de la Wii U force d'ailleurs force l'entreprise a accélérer la cadence et à proposer la Switch seulement 1 566 jours plus tard.

Bien sûr, ces chiffres ne sont rien quand on s'intéresse aux consoles portables de Nintendo. Le record est détenu par le Game Boy avec une durée de vie de 4 352 jours. Dans la mesure où la Switch 2 sortira pendant l'année fiscale en cours, cela veut dire qu'elle peut être dévoilée au plus tard le 31 mars 2025. Si Nintendo attend le dernier moment, la Switch 1 aura vécu un peu plus de 2 950 jours.

Source : VGC