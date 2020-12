Microsoft prévoit de lancer ses nouveaux appareils Surface début 2021. La Surface Pro 8 devrait sortir dès janvier, avec un processeur Intel 11e génération et 31 Go de RAM. La Surface Laptop devrait suivre le pas quelques mois plus tard. Quant au Surface Duo, seulement disponible aux États-Unis à l’heure actuelle, il devrait s’étendre à d’autres régions du globe dès février.

Le début d’année prochaine s’annonce chargé pour Microsoft. Trois appareils devraient apparaître sur les marchés courant 2021 : la Surface Pro 8, le Surface Laptop 4 et le très attendu Surface Duo. La nouvelle Surface Pro sera lancée dès janvier prochain. Elle sera équipée d’un processeur Intel 11e génération, de 32 Go de RAM et d’un GPU Iris Xe qui promet des performances graphiques boostées. L’appareil sera disponible avec des connectivités LTE ou Wi-Fi au choix.

Le prochain Surface Laptop, quant à lui, n’a pas encore de date précise de sortie. Pour l’heure, on sait seulement que Microsoft prévoit son lancement quelques mois après la Surface Pro 8, soit probablement dans la première moitié de 2021. L’ordinateur sera également doté d’un iCore 11 et de 32 Go de RAM. Les modèles 15 » seront eux propulsés par des AMD Ryzen 5 et Ryzen 7 « Surface Edition ». Selon les informations, le design de ces appareils serait identique à celui des générations actuelles.

Microsoft lancera le Surface Duo dans d’autres régions en février 2021

Alors qu’il est disponible aux États-Unis depuis le 10 septembre dernier, le Surface Duo se fait encore attendre dans le reste du monde. Les rumeurs ayant annoncé une sortie en Europe en 2021 pourraient cependant être fondées. Microsoft prévoirait en effet d’étendre la disponibilité du smartphone pliable à d’autres régions du globe dès l’année prochaine. Néanmoins, aucun pays n’a encore été cité et la liste des concernés semble être assez réduite.

La firme ne s’arrête pas là et prépare une mise à jour 21H1 de Windows 10 pour le printemps prochain. Celle-ci contient des améliorations mineures, en attendant la refonte complète de l’interface promise par l’update Sun Valley. Les utilisateurs Windows Insiders devraient par ailleurs être témoin des premiers changements dès le début de l’année prochaine grâce à la mise à jour 21H2, aussi appelée « cobalt », dont le développement s’est terminé en juin dernier.

Source : Windows Central