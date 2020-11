Surface Duo : une sortie en Europe en 2021 se précise

Le Surface Duo est le tout premier smartphone Android de Microsoft. Déjà sorti aux Etats-Unis, il n’est pour l’instant pas disponible dans le reste du monde, à moins de passer par l’import. Cependant, le terminal pourrait arriver en Europe dès 2021.

Fin 2019, Microsoft a surpris le monde entier en présentant le Surface Duo, smartphone à deux écrans tournant sous Android. Ce terminal est aujourd’hui disponible aux Etats-Unis, mais pas dans le reste du monde. Cependant, nous avons désormais une certaine visibilité sur une sortie Européenne.

Certains utilisateurs français ont déjà réussi à se procurer le terminal de Microsoft. Toutefois, il faut passer par l’import pour y arriver. Une situation qui sera certainement de l’histoire ancienne dans un futur proche. En effet, le site Windows Latest affirme que le Surface Duo serait finalement distribué dans le reste du monde dès le début de l’année 2021.

Une sortie partout dans le monde

Comme le note le site, le téléphone a déjà été certifié dans beaucoup de pays comme le Japon, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Cependant, aucune info n’avait fuité concernant une sortie dans l’Union Européenne jusqu’à aujourd’hui. Le site donne aujourd’hui une certaine visibilité en indiquant que cette sortie sera un test pour Microsoft. S’il est concluant, la firme de Redmond pourrait continuer sur le marché Européen avec d’autres produits de ce type.

Le Surface Duo a été dévoilé fin 2019 à travers une conférence riche en annonces. Le terminal est doté de deux écrans de 5,6 pouces de 1800 x 1350 pixels qui se plient sur eux-mêmes, à la manière d’un Z Fold 2 (qui lui n’a qu’une dalle centrale et non deux). Une fois déplié, l’affichage est de 8,1 pouces. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 855 et à l’arrière, un appareil photo de 11 mégapixels.

Il tourne sous Android avec des applications (celles de Microsoft en premier) adaptées à ce double affichage. Par exemple, dans Outlook, il est possible d’écrire un mail sur la dalle de droite et de voir la liste des messages reçus sur celle de gauche. Notons qu’en plus du Surface Duo, Microsoft prévoit un Surface Neo, terminal tournant cette fois sous Windows 10 X, version dual screen du système d’exploitation. Cependant, la tablette semble avoir totalement disparue des plans de Microsoft il y a quelques semaines.

Source : Windows Latest