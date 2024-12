Attention à ce message sur WhatsApp, il peut vous faire perdre le contrôle de votre compte

Une nouvelle escroquerie sévit sur WhatsApp, et elle est particulièrement redoutable. En utilisant un faux message semblant officiel, les pirates peuvent s’emparer de votre compte et de toutes vos données. Voici comment vous en protéger.

Les arnaques par SMS, aussi appelées smishing, ne cessent de se multiplier, ciblant des millions d’utilisateurs chaque jour. Avec ses plus de 2 milliards d’utilisateurs, WhatsApp est devenu un terrain privilégié pour ces cybercriminels. Si la messagerie instantanée est réputée pour sa sécurité, elle reste vulnérable face à l’ingéniosité des escrocs, qui exploitent les failles humaines pour prendre le contrôle des comptes. En imitant des communications officielles, ces arnaques parviennent à tromper de nombreux utilisateurs et à détourner leurs données.

Le piège repose sur un message frauduleux envoyé depuis le numéro officiel de WhatsApp, celui utilisé pour transmettre les codes de confirmation. Ce dernier contient un lien vers une page imitant parfaitement l’interface officielle, où un chatbot guide la victime à travers un “processus de vérification“. En suivant ces étapes, l’utilisateur fournit sans le savoir aux escrocs le code à six chiffres nécessaire pour accéder à son compte. Une fois en possession de ce dernier, les pirates peuvent consulter les messages de la victime, accéder à ses fichiers partagés et en envoyer en son nom. Ils peuvent même inciter d’autres contacts à partager des informations sensibles.

Activez la vérification en deux étapes pour protéger votre compte Whatsapp

Pour se prémunir contre ce type d’arnaque, quelques précautions simples mais efficaces s’imposent. La première est d’activer la vérification en deux étapes dans les paramètres de WhatsApp, sous “Compte”, puis “Vérification en deux étapes”. Cette fonctionnalité ajoute un code PIN personnel à l’identification. Ce second niveau de protection empêche les pirates d’accéder à votre compte, même s’ils disposent du code à six chiffres. Par ailleurs, il est fortement conseillé de vérifier régulièrement les appareils connectés à votre compte en accédant à l’option “Appareils liés”. Supprimez immédiatement tout appareil inconnu ou que vous n’utilisez plus activement.

Enfin, il est crucial de respecter quelques règles simples pour éviter de tomber dans le piège. Ne partagez jamais le code de vérification reçu par SMS, même si le message semble provenir de l'appli. Méfiez-vous des liens dans les messages inhabituels et n’interagissez pas avec les expéditeurs suspects. Bloquez et signalez immédiatement ces messages en maintenant la bulle de message et en sélectionnant “Signaler”. Ces mesures, bien que simples, suffisent souvent à protéger vos données personnelles et à empêcher les pirates de prendre le contrôle de votre compte WhatsApp.

Source : Reddit