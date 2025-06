L’écran de votre Nintendo Switch 2 vous paraît flou ? Ce n’est pas une hallucination, voici pourquoi

Si vous avez l'impression que votre Switch 2 affiche parfois des images floues, ça ne vient pas de vous. Des tests montrent que l'écran de la console n'arrive pas à suivre la cadence.

Il était une fois la Switch

La Nintendo Switch 2 est en tout point supérieure à sa prédécesseure de 2017, et même à la version OLED de 2021. Ça, c'est que l'on aimerait pouvoir affirmer preuve à l'appui. Mais il faut se rendre à l'évidence : la nouvelle console du constructeur japonais n'est pas l'évolution parfaite que l'on espérait. Oui, elle est plus puissante. Oui elle prend en charge la définition 4K et l'affichage en 120 Hz. Globalement, elle coche les bonnes cases, jusqu'à ce que l'on se penche sur le point qui fait mal : son écran.

Déjà, la Switch 2 propose un écran LCD qui ne nous a pas vraiment convaincu lors de notre test. Un avis partagé par d'autres spécialistes et la plupart des joueurs qui ont rapidement constaté un problème. Lorsque l'on joue en mode portable, il n'est pas rare de constater que l'image affichée par la Switch 2 est floue. C'est très désagréable, surtout au prix de la console. D'autant que ce n'est pas une simple impression : il est possible d'expliquer l'origine du phénomène de manière très concrète.

La Nintendo Switch 2 affiche des images floues et il y a une raison à ça

Le youtubeur Hardware Unboxed, connu pour ses analyses techniques des écrans PC notamment, a passé celui de la console au peigne fin et ce qu'il a découvert n'est pas réjouissant. En mesurant le temps que met l'écran pour passer d'un niveau de gris à un autre, il a calculé que la dalle de la Switch 2 a un temps de réponse moyen de 33,3 millisecondes. À titre de comparaison, un écran LCD d'entrée de gamme actuel est à 6,7 ms en moyenne.

Pire : l'écran de la Switch première du nom, lui aussi LCD, affiche un temps de réponse de 21,3 ms. Ce chiffre est important dans la mesure où plus il est élevé, plus la dalle met de temps à faire la transition entre deux images. C'est ce qui donne l'impression de flou. La raison de ce choix technique n'est pas connue, et on doute que Nintendo nous la partage un jour. Hardware Unboxed suppose que c'était le prix à payer pour augmenter l'autonomie de la batterie qui, rappelons-le, est de 19 Wh, soit moins que la moitié de celle du Steam Deck de Valve par exemple.