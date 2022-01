Nintendo traque les vidéos de FPS Pokémon créés par des fans

Dragon_GameDev a réalisé un petit jeu FPS où le but de chasser des Pokémon dans leur état sauvage. Si cela peut paraître un peu violent au premier abord, le titre a attiré une petite foule de curieux, au point de remonter aux oreilles de Nintendo. La firme japonaise n’a pas vraiment apprécié le geste et a fait supprimer tous les posts sur le jeu.



En début d’année, Dragon_GameDev, utilisateur de Reddit et développeur de jeux vidéo à ses heures perdues, s’est lancé un défi : réaliser un jeu par mois au cours de 2022. Le premier d’entre eux n’est autre qu’un jeu Pokémon, qu’il a créé grâce à l’Unreal Engine. Chouette, direz-vous, un Pokémon en 3D ! Peut-être même l’open world que les fans attendent depuis tellement longtemps ? Presque. En réalité, Dragon_GameDev a opté pour une solution plus « directe ». Il a réalisé un FPS où le but est de tirer sur les petites créatures.

Un brin barbare donc, mais, il faut l’admettre, assez fun à en croire les multiples vidéos qu’il a postées sur ses réseaux sociaux. Ses followers ne s’y trompent d’ailleurs pas car, rapidement, le projet gagne en popularité et rassemble de ce fait une petite communauté impatiente de voir la version finale du jeu. Malheureusement, il y a des chances pour que celle-ci ne voie jamais le jour. En effet, Nintendo est passé par là. Et, comme on le sait, Nintendo n’aime pas vraiment que l’on joue avec ses propriétés intellectuelles.

Nintendo fait supprimer tous les contenus de ce jeu indépendant

C’est une histoire qui ressemble, encore une fois, à celle de David contre Goliath. Sauf que cette fois-ci, David n’a pas vraiment de chance de gagner. Au fil du temps, Nintendo s’est construit une solide réputation de traqueur de contenus piratés, notamment grâce (à cause ?) de l’affaire qui l’a opposé à RomUniverse.

Néanmoins, Dragon_GameDev n’a pour le moment enfreint aucune législation en matière de propriété intellectuelle. Ce qui n’a pas empêché la firme japonaise de faire supprimer tous les posts contenant des images du jeu.

Exception faite d’un unique post sur Reddit, il n’est plus possible de voir l’avancement du projet du développeur. Chose assez étonnante, Nintendo ne semble pas traquer avec la même hargne les fausses cartes Pokémon qui pullulent sur le marché et qui fait font perdre des millions à leurs acheteurs.

