Super Mario 64 : cette version 4K pour PC va faire bondir Nintendo

Une version PC jouable de Super Mario 64 est apparue sur le net. Il ne s’agit pas ici d’une émulation du jeu déjà existant, mais d’un nouveau portage créé par des fans sans l’accord de Nintendo.

C’est une étrange version de Super Mario 64 qui est apparue sur Reddit le 5 mai. Destinée aux joueurs sur PC, elle propose le soft en entier sous Direct X 12 et compatible 4K. Cela induit que nous n’avons pas à faire à une émulation du jeu de base mais bien à une version native, ce qui est inédit. Il est même possible d’y jouer avec une manette moderne, sans procéder à des réglages particuliers et fastidieux. S’il est compliqué de trouver le jeu sur Reddit, le site ayant préféré effacer les liens, il est possible de voir ce que donne le jeu dans une vidéo publiée par la chaîne Youtube Unreal (qui n’a aucun lien avec Epic Games, précisons-le).

Pour recréer Mario 64 en version native, les moddeurs pourraient avoir utilisé des données volées à Nintendo en 2019. Comme l’indique Kotaku, des documents de travail et des codes sources de la Nintendo 64, de la Gamecube ou encore de la Wii ont fuité sur 4chan l’année dernière. Des ROM de tests de nombreux jeux de la Nintendo 64 seraient également dans le lot, ce qui pourrait expliquer l’apparition de cette nouvelle version du jeu aujourd’hui. Cependant, le lien entre les deux affaires n’est pour l’instant pas confirmé.

À lire aussi : Super Mario, de la NES à la Switch, les meilleurs jeux avec le plombier moustachu

Nintendo n’aime pas qu’on touche à ses licences

Que les données qui ont permis de faire cette version aient été volées ou non, cela ne change rien au fait que le jeu exploite la propriété intellectuelle de Nintendo. La firme de Kyoto, très protectrice envers ses licences, n’aime pas vraiment ce genre d’initiatives et a plusieurs fois mis un terme à des projets similaires par le passé. A titre d’exemple, Nintendo a demandé à Sony il y a quelques semaines de retirer de son jeu communautaire Dreams toutes les créations de fans mentionnant ses personnages. Nombreux sont également les sites de téléchargement illégaux qui ont fermé leur porte sous peine d’une conséquente amende.

Cette version « pirate » de Mario 64 serait d’autant plus dommageable pour Nintendo que le jeu (avec d’autres comme Sunshine ou Galaxy) devrait être remasterisé sur Switch pour les trente-cinq ans du plombier, selon VGC. Pour rappel, Super Mario 64 était sorti pour la première fois sur Nintendo 64 en 1996 et avait signé un tournant majeur dans le monde du jeu vidéo, tant par ses qualités vidéoludiques que par sa gestion de la 3D.