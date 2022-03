Streaming pirate : deux sites majeurs ferment leurs portes

Lookmovie et Cuevana3, deux des plus importants sites pirates de streaming vidéo, viennent de voir leurs noms de domaine respectifs suspendus par les autorités. Malgré ces sanctions administratives, les sites ont refait surface sur la toile grâce à plusieurs sites miroirs.

Deux des plus grands sites pirates de streaming vidéo, à savoir LookMovie et Cuevana3, viennent de voir leurs noms de domaine respectifs suspendus par les autorités. Après PopCorn Time et PrimeWire, c'est donc à leur tour. Avec deux millions de visiteurs quotidiens, ces deux plateformes faisaient partie des cibles prioritaires des ayant droits.

Il y a quelques jours donc, la justice a mis hors-service les noms de domaine Lookmovie.io et Cuevana3.io, le statut de leur nom de domaine étant passé en “ServerHold”. Ce statut spécifique, défini par le registre des domaines, rend le domaine inutilisable jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, aucune explication officielle n'est disponible, mais on se doute que ces sanctions ont été déclenchées à la suite d'une plainte pour violation du droit d'auteur.

Comme l'ont suggéré nos confrères du site TorrentFreak, il y avait une forte possibilité que l'ACE (America Cinema Editors) soit à l'origine de ces suspensions. Pour cause, le registre .io a été racheté par la société Afilias il y a quelques années, qui a été elle-même rachetée par Donuts. Or, Donuts fait partie de l'ACE.

À lire également : Streaming illégal – 24% des Français regardent des films et séries sur des sites pirates

Une victoire temporaire sur les sites pirates

Seulement, le vice-président exécutif de l'ACE Jan Van Voorn a confirmé que l'ACE n'était pas à l'origine de ces suspensions : “La suspension de ces deux domaines spécifiques n'est pas le résultat d'une application directe de l'ACE, mais comme vous le savez, nous exécutons des actions similaires en permanence. Nous collaborons avec un certain nombre de registres de noms de domaine, de bureaux d'enregistrements et leur infrastructure de soutien et identifier les opérateurs, et nous sommes heureux de voir que le registre .io a rejoint la lutte”, assure-t-il.

Évidemment, la perte d'un nom de domaine nuira toujours au trafic d'un site pirate… Mais cela ne suffit pas à le mettre hors-course définitivement. Preuve en est, Lookmovie.io a rapidement basculé ses activités sur lookmovie2.to, tandis que les opérateurs ont profité de l'occasion pour dévoiler un nouveau design pour le site. “Le domaine est peut-être en panne, mais pas nous. Nous avions prévus de mettre en ligne un nouveau design du site avec de nouvelles fonctionnalités dans les prochains jours, mais nous en sommes déjà là, que diable… Nous l'avons fait maintenant sur notre nouveau nom de domaine – Lookmovie2.to”. La guerre entre sites pirates et ayant droits continuent de plus belle.