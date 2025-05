La Switch 2 a de gros problèmes de compatibilité avec ces jeux Switch 1, celui-ci est carrément injouable

Nintendo met à jour la liste des jeux Switch 1 ayant des problèmes de comptabilité avec la Switch 2. L'un d'eux est annoncé comme injouable. Il ne fonctionnera jamais sur la nouvelle console.

Chaque fois qu'une nouvelle console est annoncée, une question est sur les lèvres de tous les détenteurs du modèle actuel : est-ce que je pourrai lancer dessus les jeux que je possède déjà ? La rétrocompatibilité pèse en effet beaucoup dans la balance de certains quand il s'agit de passer à la caisse ou non.

Sur ce point, Nintendo n'a pas réellement rassuré. Lors de l'annonce de la Switch 2, on apprend que tous les titres Switch 1 ne seront pas jouables dessus. Depuis, le constructeur a heureusement donné plus de détails.

Régulièrement mise à jour, la page Compatibilité avec la Nintendo Switch du site du fabricant annonce la couleur. Il y a des jeux “présentant des problèmes de compatibilité avec la Nintendo Switch 2“, d'autres “qui nécessitent des Joy-Con Nintendo Switch” et enfin les “logiciels incompatibles avec la Nintendo Switch 2“. Démêlons un peu tout ça.

Beaucoup de jeux Switch 1 ne sont pas encore compatibles avec la Switch 2 et l'un d'eux ne le sera jamais

Pour l'instant, un seul jeu Switch 1 ne fonctionnera jamais sur la Switch 2. Il s'agit de Nintendo Labo Toy-Con 04 kit VR, qui vous demande de fabriquer des appareils en carton et d'y glisser la console est ses accessoires. La Switch 2 est tout simplement trop grosse pour cela.

Plus gênant, des jeux comme WarioWare Move It ou Nintendo Switch Sports demanderont de connecter un Joy-Con de première génération à la console. Ceux de la Switch 2 ne possèdent pas le capteur de mouvements infrarouge nécessaire à WarioWare par exemple, et ne rentrent pas dans la sangle de jambe utilisée pour Switch Sports.

Enfin, environ 220 jeux Switch 1 rencontrent actuellement un souci de compatibilité avec la Switch 2. Soit ils ne démarrent pas, soit ils démarrent, mais ne fonctionnent pas de manière optimale. Nintendo a pour objectif de réduire ce nombre à zéro en déployant des mises à jour correctives au fil du temps. En attendant, nous vous conseillons plutôt de miser sur les jeux qui sortiront en même temps que la Switch 2 pour être sûr d'en profiter de suite.