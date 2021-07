Stock PS5 : une vente privée Veepee est prévue ce 26 juillet 2021

La PS5 fera son grand retour en stock sur le site Veepee.fr ce lundi 26 juillet 2021 dès 19 heures. Via l'intermédiaire d'une vente privée, l'enseigne en ligne permettra aux personnes à la recherche de la console de Sony d'y mettre (enfin) la main dessus.

Tenez-vous prêts, la PS5 sera de retour en stock ce lundi 26 juillet 2021. Pour tenter sa chance, il faudra se rendre sur le site de vente privée Veepee. L'illustration annonçant la vente nous permet de savoir la date et l'heure à laquelle aura lieu ce nouveau réapprovisionnement. C'est donc ce lundi 26 juillet dès 19 heures qu'il faudra se rendre sur Veepee.fr pour espérer réussir à acheter la console tant convoitée du constructeur nippon.

En ce qui concerne les offres PS5 qui sont susceptibles d'être proposées, on devrait avoir droit à deux packs. Le premier comprenant la console édition standard avec une deuxième manette. Le second avec les jeux Spider-Man Miles Morales, Returnal ainsi que la télécommande PS5 et un casque audio gamer de marque Konix.

Comme lors des derniers stocks PS5, il faudra faire preuve de réactivité afin de pouvoir y mettre la main dessus. On ne sait pas quelles quantités de la console dispose Veepee pour cette vente privée, mais quoiqu'il en soit, les exemplaires disponibles risquent de partir comme des petits pains.

Nous vous conseillons donc d'avoir bien préparé votre compte à l'avance en ayant renseigné vos coordonnées et moyens de paiement. Arriver quelques minutes avant l'ouverture de la vente peut également augmenter vos chances.

Enfin, dans cette optique, nous vous invitons également à consulter notre article qui regroupe les astuces et conseils pour réussir à acheter la PS5. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous, en espérant que la console soit (enfin) votre lors de ce prochain stock PS5 Veepee !