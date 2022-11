Xbox Game Pass : 10 nouveaux jeux débarquent en novembre 2022

Comme d'habitude, nous approchons de la fin du mois. L'occasion pour Microsoft de dévoiler la liste des nouveaux titres à venir sur le Xbox Game Pass. Au programme en novembre 2022, les Walking Dead de TellTale, le retour d'une série culte avec Return to Monkey Island, ou encore le phénomène Vampire Survivors.

Il y a peu de temps, Microsoft a ajouté au catalogue du Xbox Game Pass des titres placés sous le signe de l'horreur avec Amnesia Colletion, Amnesia Rebirth, Signalis ou encore le très bon SOMA. Or, nous approchons de la fin du mois et comme d'habitude, la firme de Redmond vient de dévoiler la liste des jeux à venir sur sa plateforme gaming en novembre 2022.

Ici encore, il y en aura pour tous les goûts. Les amateurs de l'univers de Walking Dead pourront se jeter sur les excellentes adaptations de Telltale Games mettant en scène la jeune Clémentine ou encore Michonne. Les développeurs d'Obsidian, les papas de Fallout New Vegas et de Outer Worlds reviennent également avec un jeu ambitieux : Pentiment. Mais sans plus attendre, voyons ensemble dans le détail les titres à venir sur le Xbox Game Pass en novembre 2022.

A lire également : Xbox – après Sony, Microsoft annonce que les prix vont augmenter en 2023

Les nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en novembre 2022

The Legend of Tianding (cloud, console et PC) – Disponible dès aujourd'hui

The Walking Dead : Michonne – The Complete Season (PC) – Disponible dès aujourd'hui

The Walking Dead : A New Frontière – The Complete Season (PC) – Disponible dès aujourd'hui

Ghost Song (cloud, console et PC) – 3 novembre

Football Manager 2023 (PC) – 8 novembre

Football Manager 2023 Console (cloud, console et PC) – 8 novembre

Return to Monkey Island (cloud, console et PC) – 8 novembre

Vampire Survivors (console) – 10 novembre

Pentiment (cloud, console et PC) – 15 novembre

Somerville (console et PC) – 15 novembre

Si on vous conseille vivement d'essayer les jeux Walking Dead de Telltale, notamment en raison d'une écriture et d'une ambiance rarement égalée, on vous invite également à garder un oeil sur Pentiment, la dernière production d'Obsidian. Arborant un style graphique rappelant les enluminures du Moyen-Age, ce jeu d'enquête vous amènera à faire la lumière sur une série de meurtres sordides.

Return to Monkey Island devrait également valoir le détour. Il faut dire qu'il s'agit d'un retour inespéré de la série phare créée par Ron Gilbert. Précisons que nous sommes devant la suite directe de The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge.