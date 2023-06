Steam : la dernière mise à jour apporte les Notes et une recherche plus précise

Aujourd'hui, Steam se dote d'une nouvelle mise à jour qui vient faire le plein de nouveautés, aussi bien au niveau de l'interface que des fonctionnalités. La plus intéressante est sans doute l'intégration de Notes, qu'il est possible de prendre pour un jeu et afficher en overlay. Valve a également amélioré la recherche de jeux et modifier un peu le design de son client.

En ouvrant Steam aujourd'hui, il se peut que vous remarquiez quelques changements au sein du client de Valve. En effet, la firme vient de déployer une nouvelle mise à jour, qui vient apporter plusieurs des nouveautés qui étaient encore en bêta jusqu'à maintenant. Nous vous parlions notamment le mois dernier de la nouvelle recherche de jeux, qui se veut beaucoup plus précise. Celle-ci est désormais disponible pour le grand public.

Concrètement, Steam se base désormais sur les recherches effectuées par les joueurs pour proposer des résultats plus adéquats. Par exemple, si vous recherchez une licence ou un studio de développement, le client affichera le jeu le plus populaire parmi ces derniers. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, puisque Valve a également ajouté plusieurs widgets qu'il est possible de sélectionner.

Steam vous permet désormais de prendre des notes sur vos jeux préférés

Parmi ces derniers se trouvent notamment les Notes, qui, comme leur nom l'indique, permettent de prendre des notes sur vos jeux en cours. Un PNJ que vous comptez revoir plus tard, l'emplacement d'un coffre à ouvrir, tout cela peut désormais être conservé dans ces petits documents pour ne plus les oublier. Mieux encore, il est possible d'afficher ses notes en overlay de votre jeu, ainsi que de les sauvegarder dans le cloud.

Enfin, Valve a effectué quelques changements visuels mineurs sur Steam, notamment avec une nouvelle police d'écriture sur la version Desktop, ainsi qu'un nouveau design pour l'onglet des notifications. Même son de cloche du côté des téléchargements, qui affichent désormais l'icône du jeu pour mieux s'y retrouver. À tout cela s'ajoutent les quelques résolutions de bugs et améliorations de performance habituelles. La mise à jour est disponible sur Desktop et smarpthone.