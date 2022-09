Steam Deck : le dock se montre enfin en images lors du Tokyo Game Show

Le dock du Steam Deck, toujours attendu à une date indéterminée pour le moment, vient enfin de se montrer en images. En effet, un utilisateur Reddit a pu voir l'accessoire en action lors du Tokyo Game Show.

Ce 20 septembre 2022, Valve a annoncé une bonne nouvelle pour ceux qui attendent toujours de pouvoir mettre la main sur un Steam Deck. En effet, le constructeur a confirmé que la production de la console hybride a été accélérée. De fait, les livraisons vont être effectuées à l'avance, comme l'avait promis Valve il y a quelques temps.

Ainsi, ceux qui espéraient recevoir leur console pour le 4e trimestre 2022 devrait la recevoir plus tôt. En revanche, le dock du Steam Deck se fait toujours attendre. Pour rappel, en juin 2022, Valve a annoncé le report de la sortie de la station d'accueil à une date inconnue, en raison de la pénurie de composants électroniques.

Comme sur Switch, ce dock permettra de connecter votre Steam Deck à un écran externe comme votre TV ou votre PC via un HDMI, à Internet via un port Ethernet, et à différents périphériques USB comme un clavier/souris par exemple. Il servira également de station de recharge.

Le dock du Steam Deck fait son show au TGS

Pour l'instant, Valve garde le silence radio concernant le dock du Steam Deck. Néanmoins et à l'occasion du Tokyo Game Show, le célèbre salon nippon dédié au jeu vidéo, des utilisateurs ont pu apercevoir l'accessoire en action.

En effet, plusieurs personnes présentes sur le salon ont pris quelques photos du dock du Steam Deck. On remarque bien la présence des ports précédemment cités (HDMI, Ethernet, USB, alimentation). On regrette toutefois que Valve n'est pas jugé bon d'accompagner le dock du Steam Deck d'une fiche d'informations, histoire que les visiteurs du salon puissent en apprendre plus sur l'accessoire.

En effet, on en sait toujours pas plus sur la date de sortie du Steam Deck ou bien sur ses fonctionnalités supplémentaires. En attendant, les joueurs peuvent se tourner vers une solution alternative : le dock fabriqué par JSAUX. Cette station d'accueil 6 en 1 est équipée d'une sortie HDMI en 4K 60 Hz, d'une entrée Gigabit LAN Ethernet, d'un port USB-C pour le chargement et de trois ports USB-A 3.0.