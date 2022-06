Steam Deck : Valve repousse indéfiniment la sortie du dock à cause de la pénurie

Alors que Valve a déjà quelques difficultés à produire son Steam Deck en quantité suffisante, la firme vient d’annoncer que le dock censé l’accompagner n’est pas prêt de sortir. En effet, la pénurie de composants, causée par la recrudescence des cas de COVID-19 en Chine, oblige le constructeur à repousser la date de lancement de la station d’accueil.

Lorsque Valve a présenté son Steam Deck, il était bien difficile de ne pas comparer celui-ci à la Nintendo Switch. À ceci près que la console de dispose pas de Joycons détachables, la ressemblance est frappante. D’autant plus que Valve a, à l’époque, mis l’accent sur son dock, également appelé station d’accueil, qui permet de diffuser l’écran du Steam Deck sur un moniteur ou une télévision.

Seulement voilà, cette dernière n’a pas été lancée en même temps que la console et les joueurs attendent toujours sa venue avec impatience. Fin avril, Valve a ravivé les espoirs en donnant quelques nouvelles sur les fonctionnalités de son dock, laissant penser à une sortie prochaine. Espoirs finalement réduits à néant ce mercredi 1er juin lorsque le constructeur a annoncé que le lancement de la station d’accueil est repoussé à une date indéterminée.

Il va falloir attendre pour acheter le dock du Steam Deck

Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle vague de COVID-19 en Chine met à mal la production de l’appareil, contraignant Valve à revoir ses objectifs. ” Nous cherchons activement une solution et partagerons avec vous de plus amples informations dès que possible », précise le constructeur, qui se garde bien de donner plus détails sur la situation. Bonne nouvelle malgré pour ceux qui ont déjà réservé leur console : Valve assure que ” ce problème n’aura aucune incidence sur le calendrier de production ou les délais de réservation ».

Sur le même sujet : Le Steam Deck est désormais beaucoup plus silencieux, la dernière mise à jour améliore le ventilateur

Bien conscient que ce nouveau report risque d’exaspérer les joueurs, le constructeur rappelle que d’autres méthodes existent pour relier son Steam Deck à un deuxième écran. Il suffit pour cela de brancher un adaptateur multiport en USB-C. Une solution temporaire qui est loin d’être parfaite, car la console ne prend pas encore charge l’intégralité de ces adaptateurs. À cela, Valve répond que ses équipes travaillent d’arrache-pied pour améliorer cette compatibilité, en attendant des nouvelles du dock.

Source : Valve