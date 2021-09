Stadia : FIFA 22 arrive sur la plateforme, ainsi que l’excellent Control Ultimate Edition

Stadia accueille un nouveau jeu de taille, puisqu’il s’agit de FIFA 22. La plateforme propose aussi cinq nouveaux titres dans sa version Pro (avec abonnement) dont l’excellent Control Ultimate Edition. Une poignée d'autres arrivent dans la bibliothèque classique.

Stadia continue son petit bonhomme de chemin et tente de s’imposer dans le paysage vidéoludique. L’arrivée d’un nouveau jeu très populaire pourrait l’y aider. Il s’agit de FIFA 22. Il est disponible au prix de 60 euros pour tous les utilisateurs.

Est-il encore utile de présenter FIFA ? Cette édition 22 cherche un peu à changer la formule avec un moteur physique revu et corrigé. Il vous sera possible de choisir votre équipe préférée pour mettre des roustes à vos amis ou à des inconnus. Vous pourrez également jouer au mode FUT pour créer votre équipe de rêve. FIFA 22 n’est pas la seule nouveauté de Stadia. Les jeux Embr, Poenix Point et The Adams Family Mansion Mayhem rejoignent aussi le service. De quoi s’amuser de longues heures, parfait pour les longues soirées d’automne qui arrivent.

Stadia Pro accueille Control Ultimate Edition

L’abonnement Stadia Pro, qui permet de profiter d’une bibliothèque de jeux en payant dix euros par mois, accueille cinq nouveaux titres : Cake Bash, Undo the End, Hello Engineer et Spirit Lucky’s Big Adventure. Le dernier jeu de la liste est Control Ultimate Edition. Le jeu de Remedy, en plus d’être très intéressant au niveau du gameplay, est une véritable vitrine technique. Un indispensable si vous ne l’avez pas déjà.

Bref, la bibliothèque de Stadia continue de se fournir à un rythme tranquille. L’arrivée de FIFA 22 pourrait pourquoi pas donner un coup de boost au service encore à la traîne. A noter que le jeu d’EA sort aussi sur consoles et PC. Il sera disponible à partir de vendredi prochain, soit le 1er octobre.

Ce n’est pas la seule nouveauté qui arrive sur Stadia cette semaine. Le service a en effet annoncé qu’il est désormais possible d’utiliser son smartphone en guise de manette sur votre téléviseur. De quoi vous permettre de jouer si vous avez cassé la vôtre, ou même de faire des parties à plusieurs sur FIFA 22 si vous n’en avez qu’une.