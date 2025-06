Voici comment la Chine ridiculise Starlink avec un Internet ultra-rapide depuis l’espace

Une équipe de chercheurs chinois a mis au point une nouvelle méthode de transmission Internet par satellite. À l’aide d’un simple laser, elle permettrait d’atteindre des vitesses inédites. De quoi sérieusement concurrencer Starlink et accélérer la bataille dans l’espace.

Avoir un accès stable et rapide à Internet reste un défi dans de nombreuses régions reculées. Des services comme Starlink, de SpaceX, ont amélioré la situation en apportant une couverture mondiale. Mais même dans les zones urbaines, les coupures ou la lenteur sont fréquentes. Aujourd’hui, une nouvelle technologie pourrait complètement changer la donne.

D'après le South China Morning Post, des chercheurs chinois ont réussi à transmettre des données à 1 Gbps depuis un satellite stationné à plus de 36 000 kilomètres de la Terre. Ce débit est environ cinq fois supérieur à celui proposé actuellement par Starlink, qui opère depuis une orbite bien plus basse. Le système fonctionne avec un simple laser de 2 watts, soit l’équivalent de la puissance d’une veilleuse domestique. Le test s’est déroulé à l’observatoire de Lijiang, avec un télescope de 1,8 mètre équipé de 357 micro-miroirs.

Des scientifiques chinois inventent une méthode pour envoyer un Internet ultra-rapide depuis l’espace malgré les perturbations

La méthode combine deux techniques : l’optique adaptative (AO), qui corrige les déformations causées par l’atmosphère, et la réception à diversité de modes (MDR), qui capte les signaux dispersés. Ensemble, elles améliorent la stabilité de la transmission en sélectionnant automatiquement les signaux les plus fiables. Le taux de réception de signaux utilisables passe ainsi de 72 % à 91,1 %, ce qui permet une connexion rapide et continue malgré la turbulence atmosphérique. Ce procédé permettrait de maintenir un signal stable sur de très longues distances, un point crucial pour les usages dans l’espace ou dans les zones isolées.

Cette innovation intervient alors que la concurrence dans l’Internet spatial s’intensifie. Amazon a récemment lancé les premiers satellites du projet Kuiper, destiné à concurrencer Starlink avec une couverture mondiale. De son côté, l'entreprise d'Elon Musk promet entre 25 et 100 Mbps en moyenne. Si la solution chinoise venait à être déployée à grande échelle, elle offrirait une couverture stable et rapide même dans les zones les plus reculées, tout en améliorant les communications avec les missions spatiales. L’Internet depuis l’espace entre dans une nouvelle ère.