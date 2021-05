Starlink : SpaceX s’associe à Google Cloud pour placer des stations dans les data centers

Google Cloud a conclu un accord avec SpaceX, la société d'Elon Musk, afin de fournir des données, des services dans le cloud et des applications à des clients du monde entier en exploitant les capacités des satellites Starlink de la société aérospatiale et ses propres data centers.

L'entreprise dirigée par Elon Musk vient de conclure un important accord avec Google Cloud. Celui-ci prévoit la connexion des satellites Starlink de SpaceX à des stations terrestres situées dans les centres de données de Google.

SpaceX a lancé plus de 1 500 satellites pour Starlink, et prévoit d'en lancer des milliers d'autres pour l'aider à desservir des clients dans le monde entier. Mais il est tout aussi important de construire suffisamment de stations terrestres capables de transmettre les données Internet aux satellites. L'objectif de Starlink est de fournir des connexions fiables et de qualité large bande à des zones qui sont généralement difficiles, voire impossibles, à atteindre avec les infrastructures de réseau terrestres existantes, y compris les réseaux cellulaires. Le service est d’ailleurs déjà disponible en France contre un abonnement stratosphérique.

À quoi va servir ce partenariat ?

Ce partenariat permettra aux entreprises et aux consommateurs disposant du service Starlink d'accéder à des services et à des applications dans le cloud comme l'apprentissage automatique et l'analyse. « La combinaison du haut débit à faible latence de Starlink avec l'infrastructure et les capacités de Google offre aux organisations mondiales la connexion sécurisée et rapide que les organisations modernes attendent », a déclaré Gwynne Shotwell, président et COO de SpaceX. « Nous sommes fiers de travailler avec Google pour offrir cet accès aux entreprises, aux organisations du secteur public et à de nombreux autres groupes opérant dans le monde entier ».

À lire également – Starlink : l’internet par satellite est loin d’être au point, ce test de performance le prouve

Google et SpaceX affirment également que l'accord est favorable aux entreprises et aux gouvernements opérant dans des régions éloignées. Bien que Starlink soit surtout connu pour fournir de l'Internet à haut débit aux particuliers, SpaceX envisage également de mettre son système au service des entreprises. En permettant aux entreprises d’accéder à son réseau, Starlink pourrait bien connaître une forte croissance cette année. Les deux entreprises devraient commencer à offrir le service par satellite aux entreprises clientes de Google au cours du second semestre de 2021.

Source : The Verge