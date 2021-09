Starlink : SpaceX ne produirait que 5000 paraboles par semaine mais promet d’augmenter la cadence

SpaceX ne produirait que 5 000 antennes Starlink par semaine pour le service Internet par satellite. La société aurait l’intention d’augmenter le rythme de production dans le courant de l’année pour répondre à la forte demande.

À l’occasion de la conférence annuelle SATELLITE de 2021, qui s’est tenue le 7 septembre, Bret Johnson, directeur financier de SpaceX, a déclaré que la société produisait actuellement environ 5 000 antennes Starlink par semaine, soit environ 250 000 paraboles par an.

Alors que Starlink a annoncé compter 100 000 utilisateurs au mois d’août dernier, plus de 600 000 précommandes seraient actuellement en attente. En ne produisant que 5 000 paraboles par semaine, SpaceX aurait donc besoin de plus de deux ans pour combler son retard.

Comment SpaceX compte-t-il augmenter le rythme de production des paraboles ?

Les antennes paraboliques de Starlink, qui permettent de recevoir un signal Internet des satellites de l’entreprise, coûtent actuellement aux clients 499 euros, auxquels il faut ajouter 59 euros pour le traitement et la livraison. L’abonnement n’est pas non plus très abordable en France, puisqu’il faut compter 99 euros par mois. Bien que le prix de l’équipement soit élevé, SpaceX ne ferait aucun bénéfice sur ces paraboles.

En effet, à l'origine, les premières versions des antennes paraboliques coûtaient 3 000 dollars à SpaceX avant que la société ne parvienne à réduire la fabrication à 1 500 dollars, puis récemment à 1 300 dollars. La parabole coûterait donc près de deux fois à fabriquer que son prix de vente.

Lors de son intervention au Mobile World Congress de cette année, le dirigeant a confirmé que la prochaine version de son antenne sera encore moins chère à produire, mais qu’elle ne le sera pas encore assez pour diminuer le prix final pour les clients. Cependant, Johnson a fait part de son optimisme quant à la possibilité de faire baisser le coût de la parabole à 250 dollars d’ici quelques années.

Pour faire face à la demande massive des clients, Johnson a ajouté que SpaceX prévoit de « multiplier » la capacité de production de ses paraboles dans les prochains mois, au grand dam des députés Insoumis. Pour l’instant, la production serait entravée par la pénurie de puces qui impacte actuellement toute l’industrie.

