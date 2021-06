Starlink : le service de connexion Internet par satellite sera opérationnel en septembre

Starlink va bientôt devenir une réalité. Le service de connexion Internet utilisant des satellites devrait être opérationnel en septembre, selon la société. Pour le moment, nous sommes loin d’une utilisation à grande échelle, puisque la firme d’Elon Musk doit encore collaborer avec les différents régulateurs.

Starlink, cela fait un moment que nous en entendons parler, mais le projet est en train de devenir réalité. En effet, la firme d’Elon Musk est bientôt prête, selon sa président Gwynne Shotwel. Elle affirme que le que service sera opérationnel dès le mois de septembre.

Comme le rapporte Reuters, la présidente affirme avoir déployé avec succès 1 800 satellites et que ces derniers ne vont pas tarder à rejoindre leur orbite opérationnelle. Une information importante, puisque cela signifie que Starlink peut proposer une couverture continue et internationale. Vous aurez ainsi théoriquement accès au net quelque soit l’endroit où vous vous trouvez sur Terre.

Starlink veut déployer 12 000 satellites

Bien entendu, septembre ne sera qu’une première étape. En effet, Elon Musk prévoit de déployer 12 000 satellites au total pour une somme de 10 milliards de dollars. De quoi créer un réseau dense et fiable pour tous les utilisateurs. De même, il faut encore collaborer avec les différents régulateurs dans le monde afin de proposer Starlink aux usagers. En France, cette demande a déjà été approuvée par l’Arcep.

Starlink ne prétend pour l’instant pas remplacer l’offre Internet terrestre. En effet, sa connexion est limitée à 150 Mbps en débit descendant et le tarif reste encore prohibitif. Mais nous avons peut-être les prémisses d’une révolution. Musk s’est déjà vanté d’avoir enregistré près de 500 000 précommandes et se targue de ne pas connaître de gros soucis techniques pour le moment. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le service bêta est disponible dans 11 pays.

Une belle promesse, sur le papier, mais qui reste encore un peu nébuleuse. Elle deviendra palpable en septembre prochain, donc, et nous devrions avoir une première idée de son efficacité ou non. Et vous, attendez-vous ce nouveau service Starlink ? Avez-vous envie de l’essayer ou bien trouvez vous ce système un peu inutile ? Dites-le-nous dans les commentaires !

