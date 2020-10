Starlink : l’accès internet par satellite bientôt disponible en bêta pour 99$ par mois

Starlink commence à envoyer un email aux potentiels bêta-testeurs. La bêta, présentée comme “meilleure que rien” est proposée à 99 dollars par mois, en plus d'un kit à 499 dollars qu'il faut acheter séparément. Le kit inclut l'antenne, un trépied et un routeur WiFi. L'email décrit également les applications Android et iOS.

Après des semaines d'attente, les premiers bêta-testeurs vont pouvoir constater si Starlink est, ou non, bien la révolution dans l'accès internet annoncée par Elon Musk. Selon CNBC, le service commence à envoyer un email aux potentiels clients qui s'étaient inscrits au programme de bêta. Cette phase est au-passage surnommée “Beter Than Nothing Beta” – comprenez “Beta Mieux que Rien” ce qui suggère que la qualité du service sera encore loin de la perfection.

On peut lire d'ailleurs que cet avertissement vise à faire un peu baisser l'attente des premiers clients. La vitesse de téléchargement devrait ainsi osciller entre 50 et 150 Mbps et la latence entre 20 ms et 40 ms ce qui est bien en deçà des promesses initiales du service. Mais il faut néanmoins souligner, à ce stade, que la constellation de satellites Starlink n'est pas encore complète, et que des améliorations sont attendues au cours des prochains mois.

Starlink lance sa bêta nom de code “mieux que rien”

Il n'y a en effet à ce stade que 800 satellites en service contre les plusieurs milliers nécessaires. Le message dévoile également des images des applications Android et iOS pour le service Starlink. Application qui comprendront des instructions pour installer correctement l'antenne. Mais aussi contrôler le routeur wifi ainsi que tester la bande passante. Elon Musk avait dit il y a quelques mois que le programme de bêta Starlink ne serait ouvert dans un premier temps qu'aux clients localisés sur de “hautes latitudes”.

Le test aura finalement lieu au travers d'un panel de clients situés aux Etats-Unis et au Canada. Le tarif initial demandé par Starlink est par ailleurs plutôt une déception – même si on peut relever que le prix de l'accès internet en France est plutôt bas par rapport au reste du monde. Il faut en effet compter 99 dollars par mois, sans compter le kit de connexion vendu 499 dollars. Espérons que le service final sera un peu plus abordable !

