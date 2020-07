Starlink : SpaceX dévoile les premières infos sur la box internet, elle aura un air de Freebox Delta

Starlink a dévoilé les premières infos sur le routeur permettant d’accéder à internet par satellite au détour d’une demande déposée à la FCC américaine. On y apprend notamment que l’appareil aura une forme triangulaire, ce qui devrait lui donner des airs de Freebox Delta. Ainsi que quelques infos sur sa fiche technique.

La FCC, l’autorité qui a délivré les milliers d’autorisations de mises en orbite des satellites de la constellation Starlink – et qui promet à SpaceX des financements dans le cadre d’un plan pour mieux connecter les zones rurales – presse Elon Musk et SpaceX de tenir ses délais, et de lancer au plus vite ses offres commerciales dans le pays. La Federal Communications Commission craint en effet que Starlink soit encore en phase expérimentale.

Starlink : WiFi, design, alimentation… voici ce que l’on sait du futur routeur

Ce qui force SpaceX à montrer des gages de bonne volonté. La firme a donc déposé une demande de certification pour le routeur qui permettra aux clients de se connecter à Starlink. Ce qui nous donne les premières infos disponibles autour de la box qui permettra d’accéder à internet via Starlink. La première info, c’est que ce routeur sera fabriqué par le constructeur taïwanais Wistron NeWeb Corporation localement à taïwan.

Wistron NeWeb fournit déjà des grands noms de l’industrie, comme Apple. L’un des documents donne les premières infos sur le design de l’appareil. Dans les schémas, qui montrent l’appareil depuis sa base avec les étiquettes, on découvre que Space X a opté pour un étonnant design triangulaire, comme Free avec la Freebox Delta. Ce design triangulaire n’est néanmoins pas équilatéral.

Les dimensions trahissent un objet extrêmement compact : la hauteur du triangle fait en effet 72,5 mm pour une base de seulement 38,5 mm. L’appareil sera en plastique PET blanc, avec de la peinture aluminée sur le dessous et une finition matte. Une autre page du document donne quelques données techniques. Ainsi, on apprend que l’appareil proposera le WiFi 802.11ac en 2.4 GHz et 5 GHz.

La box sera alimentée par Power over Ethernet, c’est à dire directement via le câble internet qui le connecte à l’antenne. En 802.11ac les débits WiFi pourront atteindre un maximum de 866,7 Mbps. Le MIMO est de la partie. Bien sûr, le document a été expurgé de nombreuses autres données qui nous auraient permis autrement de tout vous dire sur ce routeur.

Lire également : Starlink – vous pourrez tester l’accès internet par satellite d’ici 6 mois, promet Elon Musk

SpaceX a en effet demandé à la FCC de ne pas dévoiler les aspects les plus sensibles de sa certification pour une durée de 180 jours. En tout cas, c’est certain, l’accès internet par satellite d’Elon Musk arrive désormais bel et bien à grands pas !

Source : WCCFTech