Starlink est assez puissant pour jouer en cloud gaming, c’est officiel

Une équipe de chercheurs a voulu vérifier les performances de Starlink en Europe et en ont retiré une excellente nouvelle : l’Internet par satellite d’Elon Musk est assez rapide pour jouer sans problème en cloud gaming. Plus précisément, le service offre une latence assez basse pour que l’expérience des utilisateurs ne soit pas altérée.

Que vaut réellement Starlink ? Voilà la question que tout le monde se pose depuis l’arrivée du service d’Elon Musk en France. Si ce dernier a déjà fait ses preuves à maintes reprises, une équipe de chercheurs belges et italiens ont voulu en avoir le cœur net. Pendant plusieurs mois, ils ont donc mesuré la puissance de l’Internet par satellite selon les trois facteurs habituels : la latence, la vitesse de transfert et les performances générales de navigation.

Trois scénarios ont été mis en place : un test « nature » sans chargement de données, un second avec un chargement de 100 Mo et un dernier avec un chargement comparable au visionnage d’une vidéo en streaming. Ainsi, du côté de la latence, Starlink remplit toutes ses promesses. Dans le premier scénario, ce dernier affiche entre 46 millisecondes et 52 millisecondes de latence, avec un score minimal de 20,5 millisecondes.

Vous pouvez jouer en cloud gaming sans problème avec Starlink

Starlink a ensuite affiché 95 millisecondes de latence pour le second test et en fin 50 millisecondes pour le dernier. Comme le notent les chercheurs, il est donc très intéressant de noter que Starlink se trouve en dessous des recommandations de GeForce Now en la matière. En effet, le service de cloud gaming conseille une latence en dessous des 80 millisecondes pour éviter les problèmes en jeu.

Une excellente nouvelle pour les joueurs donc, surtout ceux se trouvant en zone rurale, qui pourraient donc se laisser tenter par l’Internet par satellite d’Elon Musk. L’étude ne fournit pas de détails sur les autres services de cloud gaming, mais il y a fort à parier que les performances de Starlink soit également satisfaisantes sur ces derniers. Les chercheurs précisent également que sur Ookla, le service affiche un débit médian de 178 Mb/s, pour un maximum de 386 Mb/s.

