Starlink dans le viseur : comment la Russie et la Chine menacent la constellation de SpaceX

Un rapport dévoile comment Moscou et Pékin s’en prennent à Starlink, devenu l’arme secrète de l’Ukraine. Entre brouillages et cyberattaques, la conquête spatiale prend un virage géopolitique explosif.

Un rapport du Secure World Foundation lève le voile sur une bataille invisible : celle des ondes spatiales. Selon l’étude, la Russie et la Chine développent des technologies pour neutraliser Starlink, le réseau de satellites de SpaceX devenu crucial pour l’Ukraine après l’invasion russe en 2022. Une course à l’armement high-tech qui risque de transformer l’orbite terrestre en champ de mines électronique.

Depuis deux ans, Starlink permet aux Ukrainiens de contourner les coupures internet et aux militaires de coordonner leurs opérations. Mais depuis mai 2024, des pannes répétées et des fuites frappent le système. Les autorités ukrainiennes pointent du doigt la Russie, qui testerait des outils de brouillage de plus en plus sophistiqués. Preuve que l’enjeu dépasse le conflit terrestre : l’espace est désormais un front stratégique.

Brouilleurs, drones et « tueurs de satellites »

Le rapport identifie deux systèmes russes : Tobol, initialement conçu pour protéger les satellites russes, détourné pour perturber Starlink, et Kalinka, présenté comme le « tueur de Starlink ». Ce dernier ciblerait spécifiquement les terminaux militaires Starshield, plus sécurisés. « Kalinka peut repérer et neutraliser les communications des drones en temps réel », affirme Andreï Bezroukov, chef du projet.

Les documents fuisés des services américains révèlent que Moscou utilise au moins trois stations Tobol en Ukraine orientale. Résultat : des interférences capables de bloquer internet… ou de diffuser des images de guerre sur des chaînes pour enfants en Europe. La Suisse, les Pays-Bas et la France ont notamment subi des perturbations GPS attribuées à des stations basées à Moscou et Kaliningrad.

La Chine, bien que moins explicitement mentionnée, développe aussi des contre-mesures spatiales. Une stratégie inquiétante pour les Occidentaux, alors que Pékin et Moscou renforcent leur coopération technologique.

Face à ces menaces, le Secure World Foundation alerte : la militarisation de l’espace menace les infrastructures globales (GPS, communications, météo). « Un conflit orbital aurait des conséquences désastreuses pour la Terre », insiste le rapport.