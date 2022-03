Starlink : l’Ukraine reçoit des camions remplis d’antennes offertes par SpaceX

Du matériel Starlink vient d’arriver en masse en Ukraine. Courtoise de SpaceX, ces antennes viennent quelques jours après que l’Internet par satellite ait été activé dans le pays sur demande du vice-premier ministre. Le dispositif permettra à la population de lutter contre les cyberattaques et les coupures de réseau.

« Elon Musk, tandis que vous tentez de coloniser Mars, la Russie tente de coloniser l’Ukraine ». C’est en ces mots que Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique en Ukraine, s’est adressé au PDG de SpaceX, le 26 février dernier sur Twitter. L’homme du gouvernement demandait alors à son interlocuteur d’activer le réseau Starlink et de fournir la population en matériel pour lui assurer une connexion Internet en permanence. C’est désormais chose faite.

Hier, dans la nuit, Mykhailo Fedorov a partagé la photo d’un camion rempli de paraboles, tout en remerciant Elon Musk. Et à ce dernier de répondre : « Il n’y a vraiment pas de quoi ». Le réseau Starlink va désormais jouer un rôle crucial dans la guerre contre la Russie. Alors que l’Ukraine est victime de cyberattaques à répétition, probablement orchestrée par son adversaire, l’Internet par satellite permettra d’assurer une connexion relativement sécurisée, afin entre autres de diffuser des informations sur la situation.

Space offre du matériel Starlink à l’Ukraine

Pour l’heure, on ne sait pas encore comment les paraboles seront distribuées et utilisées auprès des Ukrainiens. Toutefois, un utilisateur a partagé une capture d’écran sur Twitter du débit obtenu à Kiev, la capitale du pays, grimpant à 136 Mb/s. Reste que leur installation ne sera pas aisée, puisque les antennes doivent avoir un accès direct au ciel, ce qui ne sera pas toujours possible au vu des bombardements à répétition.

Elon Musk continue donc d’aider l’Ukraine durant cette guerre. Hier, Tesla a annoncé que ses Superchargeurs seront accessibles gratuitement dans tout le pays et pour tous les véhicules électriques. En France, les initiatives s’enchaînent également. Orange et SFR ont tous deux offert les appels et SMS vers l’État. Quant à Starlink, plusieurs utilisateurs ont demandé à SpaceX d’envoyer leur matériel en attente vers le pays, malgré de lourds retards de livraison.