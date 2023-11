Star Citizen sera gratuit pendant quelques jours seulement, voici quand vous pourrez l’essayer

Pour ceux qui sont impatients d'explorer l'univers étendu de Star Citizen ou qui ne le connaissent pas encore, il y a une bonne nouvelle : le jeu va brièvement devenir gratuit d’ici quelques jours seulement.

Le développeur Cloud Imperium Games a dévoilé les détails de l'Intergalactic Aerospace Expo 2953, qui vous permettra de découvrir Star Citizen pendant près de deux semaines, et cela gratuitement. Les joueurs auront l'opportunité d'expérimenter la version actuelle complète du jeu sans aucune restriction.

Chaque jour de l'exposition est consacré à un fabricant spécifique, qui présente ses vaisseaux lors de l'événement à New Babbage, situé sur la planète Microtech. L'événement, connu sous le nom d'Expo aérospatiale intergalactique 2953, s'aligne sur la chronologie de l'univers du jeu, et le développeur permettra au plus grand nombre d’y participer.

Star Citizen va devenir accessible gratuitement pendant deux semaines

Le jeu sera disponible gratuitement pendant seulement deux semaines du 17 au 30 novembre prochain, donc il faudra vous dépêcher. Pour y accéder pendant cette période, il suffit d'ouvrir un compte sur le site officiel de Star Citizen et de télécharger le client. Tout au long de l'événement, vous pourrez utiliser sans restriction plus de 100 vaisseaux spatiaux et véhicules, avec une rotation basée sur le fabricant du vaisseau.

L'Expo aérospatiale intergalactique 2953 sera également l'occasion de dévoiler de nouveaux vaisseaux et véhicules. Les fans peuvent s'attendre à un éventail de vaisseaux spatiaux et de véhicules terrestres qui amélioreront sans aucun doute leur expérience dans Star Citizen.

Si vous ne connaissez pas encore Star Citizen, il s’agit d’un titre qui a recueilli la somme impressionnante de 622 272 532 dollars de la part de ses fidèles supporters, avec un total de 4 871 993 utilisateurs enregistrés. C’est moins que le prochain GTA 6, mais c’est largement plus que de nombreuses énormes franchises réunies. Le jeu est en développement alpha depuis une longue période, mais le jeu continue de progresser et de s'étendre. Il tente sans cesse de repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine de l'exploration et de la simulation spatiales.

Une partie solo intitulée Squadron 42 est également prévue, et bien qu'elle n'ait pas encore de date de sortie ferme, celle-ci aurait déjà été finalisée par le studio. On devrait donc rapidement avoir de nouvelles informations à son sujet.