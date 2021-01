Stadia Pro : Lara Croft, Enter the Gungeon… voici la liste des jeux offerts en février 2021

L'abonnement Stadia Pro permet de déverrouiller gratuitement trois nouveaux jeux en février 2021. Vous pourrez ainsi découvrir Lara Croft and the Guardian of Light, Enter the Gungeon et Journey to the Savage Planet : Employee of the Month Edition. Stadia ajoute également plusieurs nouveaux jeux au catalogue, et lance la fonctionnalité State Share dans Hitman 1, 2 et 3.

Chaque mois Stadia offre une poignée de jeux aux abonnés Stadia Pro. L'abonnement, facturé 9,99 euros par mois, permet, en plus de quelques jeux gratuits, de bénéficier d'un streaming de meilleure définition – jusqu'à 4K. En janvier 2021, les abonnés Stadia Pro ont ainsi pu jouer gratuitement à F1 2020, Hotline Miami, Figment et Ary and the Secret of Seasons.

Google revient ce mois-ci avec trois nouveaux jeux gratuits, ainsi que des nouveautés au catalogue (payantes), et une nouvelle fonctionnalité dans les trois opus de Hitman : le State Share, qui permet à vos amis de débouler dans une partie exactement au point où vous en êtes.

Lara Croft and the Guardian of the Light débarque dans Stadia Pro en février 2021

Le premier jeu, sans doute celui qui attirera le plus de joueurs, est Lara Croft and the Guardians of Light. Ce titre de Square Enix qui est, outre Stadia, disponible sur Windows 10, PS3, Xbox 360, Android et iOS, est sorti en août 2010. Ce volet met l'accent sur le gameplay coopératif. Si vous jouez à plusieurs, vous pouvez soit incarner Lara Croft, soit un guerrier Maya âgé de 2000 ans et qui se fait appeler Totec. Les deux comparses doivent collaborer pour arrêter l'esprit maléfique Xolotl et retrouver le Miroir de Fumée. Un mode solo est également disponible.

Stadia Pro offre également Enter the Gungeon

Enter the Gungeon est un jeu vidéo rogueligue de Dodge Roll / Devolver Digital. Il est disponible depuis 2016 sur Windows, Mac, Linux, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu suit les pérégrinations de quatre aventuriers alors qu'ils descendent dans le Gungeon (un terme qui mélange Gun et Donjon), qui est en fait le saint des saints des armes à feu. Vous devrez retrouver un pistolet spécial qui a le pouvoir de tuer le passé. Le jeu s'articule autour de niveaux générés de manière procédurale pour le joueur qui devra combattre des ennemis et acquérir de nouvelles armes aux caractéristiques différente, tout au long de l'aventure.

Journey to the Savage Planet rejoint également Stadia Pro

Journey to the Savage Planet est le jeu offert le plus récent ce mois-ci – Stadia le propose dans une version spéciale exclusive à la plateforme. Ce jeu de rôle à la première personne vous fera explorer ARY-26, un monde coloré habité apr des formes de vie extraterrestre étranges comme le Pufferbird, le Barfer ou le Floopsnoot. Le joueur doit cataloguer les différents spécimen qu'il rencontre et collecter les ressources nécessaires à la fabrication d'autres objets ou upgrades comme par exemple un jetpack ou un grappin.

State Share est disponible dans Hitman 1, 2 et 3

Google ajoute petit à petit les fonctionnalités de Stadia qui manquent depuis le lancement. Parmi ces dernières, il y a la fonctionnalité State Share, qui vous permet de capturer une tranche jouable du jeu et de la partager avec vos amis. Google propose plusieurs exemples pour entrer directement dans Hitman à des points précis du jeu. Par exemple, si vous suivez ce lien, vous irez directement dans Hitman 3 dans la mission de Dubaï, déguisé en membre du personnel dans les coulisses d'une salle de réunion équipée d'un engin explosif caché dans un canard en caoutchouc et que vous pouvez faire exploser à distance.

Récemment, Stadia a également activé la prise en charge partielle de Google Assistant. Il également possible depuis peu de jouer avec la manette Stadia sans fil sur le PC.

Maidden NFL 21 est free to play ce weekend

Outre les jeux gratuits, Google ajoute constamment de nouveaux jeux payants au catalogue de Stadia. L'un d'entre eux ce mois-ci disponible dès jeudi 28 janvier 2021, c'est Madden NFL 2021, un jeu de football américain particulièrement réaliste. Ce jeu ne fait pas partie des jeux Stadia Pro du mois de février, mais pour fêter son arrivée sur Stadia, la plateforme propose de tester Madden 2021 en free-to-play ce weekend (de 9 heures du matin jeudi 28 janvier à 8 heures du matin lundi 1er février).

Outre Madden NFL 21, trois nouveaux jeux payants rejoignent le catalogue dans les prochains jours :

Phoenix Point un RPG et jeu de stratégie fantastique conçu pour développer votre esprit critique, vision stratégique, et courage (59,99 $)

un RPG et jeu de stratégie fantastique conçu pour développer votre esprit critique, vision stratégique, et courage (59,99 $) TOHU un jeu de puzzles et d'aventure qui vous emmène très loin de votre univers (13,49 $)

un jeu de puzzles et d'aventure qui vous emmène très loin de votre univers (13,49 $) Gods Will Fall un jeu d'action et de combats à la 3e personne où vous affrontez des dieux (24,99 $)

En plus de ces titres, Stadia propose comme tous les mois une pluie d'offres et de réductions pour les abonnés Stadia Pro – vous pouvez les découvrir directement sur la plateforme.