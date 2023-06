Spotify va améliorer son mode d’écoute hors connexion avec vos musiques récentes

La société de streaming musical Spotify teste enfin officiellement une liste de lecture qui télécharge automatiquement certains de vos titres préférés récents. Ce test intervient quelques années après avoir commencé à travailler sur une telle fonctionnalité.

Alors que Spotify permet depuis longtemps à ses abonnés Premium de télécharger jusqu'à 10 000 morceaux, listes de lecture et podcasts sur cinq appareils différents, il n'offre pas la possibilité de télécharger automatiquement les titres que vous écoutez fréquemment, à l'instar des téléchargements intelligents sur YouTube Music, qui existent depuis mi-2019. Cependant, Spotify pourrait bientôt lancer sa propre itération de la fonctionnalité, selon le PDG de la société, Daniel Ek.

Ce dernier a partagé sur Twitter une capture d'écran de l'interface potentielle Your Offline Mix. La description de la liste de lecture sur la capture d'écran est la suivante : « Un mélange de vos chansons récemment écoutées pour les moments où l'ambiance est bonne, mais où votre connexion est faible ». La capture d'écran indique également que la durée de la liste de lecture est d'environ trois heures et demie, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse de la durée standard de la liste de lecture.

Spotify va télécharger automatiquement vos musiques récentes

L’arrivée d’une telle fonctionnalité pourrait faire plaisir à de nombreux utilisateurs de la plateforme, surtout ceux qui ont l’habitude de voyager dans des régions où il est compliqué d’avoir une connexion Internet.

Pour rappel, la fonction Smart downloads de YouTube Music permet aux auditeurs de télécharger automatiquement jusqu'à 500 chansons pour les écouter hors ligne, mais on ne sait pas vraiment si celle de Spotify sera aussi performante. Evidemment, on imagine qu’une option sera présente pour ne télécharger vos morceaux récents qu’une fois connecté en Wi-Fi, pour ne pas faire chuter votre enveloppe data.

Le tweet d'Ek n'a pas donné plus d'informations sur cette fonctionnalité ni sur le pourcentage d'utilisateurs de Spotify qui peuvent s'attendre à la voir dans leur application dans un avenir proche. Il n'a pas non plus précisé quand cette fonctionnalité devrait être déployée à plus grande échelle. Comme d’habitude, cette nouvelle fonctionnalité devrait rester exclusive pour les abonnés Premium, les abonnés gratuits ne pouvant télécharger que des podcasts.