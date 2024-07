Spotify confirme l’arrivée d’un abonnement Deluxe encore plus cher, voici ce qu’il cache

Daniel Ek, PDG de Spotify, a confirmé qu'une version “deluxe” du célèbre service de streaming était en préparation, ce qui ne manquera pas de susciter l'enthousiasme des audiophiles et des amateurs de musique.

Après des années de spéculations, c’est désormais confirmé, Spotify aura bien droit à une version premium. Ce nouvel abonnement promet d'offrir un son haute-fidélité et une multitude de fonctionnalités supplémentaires pour justifier son prix plus élevé.

Lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats et d'un entretien avec The Hollywood Reporter, Ek a fait la lumière sur ce que les abonnés peuvent attendre de cette offre améliorée. Le plan Spotify Deluxe, comme on l'appelle actuellement, devrait coûter entre 17 et 18 dollars par mois, soit environ 5 dollars de plus que le plan premium actuel. Bien que ce prix puisse paraître élevé, Ek assure aux utilisateurs que la mise à niveau en vaudra la peine.

Spotify “Deluxe”, qu’est-ce que c’est ?

« Il s'agit d'une version de luxe de Spotify qui offre tous les avantages de la version normale de Spotify, mais avec beaucoup plus de contrôle et une qualité supérieure dans tous les domaines », a expliqué Ek. Le PDG a d’ailleurs fait allusion à d'autres avantages qu'il n'était pas encore prêt à divulguer.

L'introduction de l'audio haute fidélité a été longuement attendue par Spotify. Annoncée il y a plus de trois ans, cette fonctionnalité a été repoussée à plusieurs reprises, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se demander si elle se concrétiserait un jour. Entre-temps, des concurrents comme Apple Music et Amazon Music ont intégré l'audio sans perte dans leurs forfaits standard sans frais supplémentaires, mettant ainsi la pression sur Spotify pour qu'elle propose quelque chose de vraiment spécial.

Des rapports récents suggèrent que l'offre hi-fi de Spotify sera associée à d'autres fonctionnalités premium, notamment des outils de gestion de bibliothèque avancés, des listes de lecture alimentées par l'IA et l'optimisation de la qualité sonore des casques. Cette approche globale pourrait aider Spotify à se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Malgré la longue attente, Ek reste optimiste quant à la demande pour un service de niveau supérieur. « Il y a un bon sous-ensemble de ce groupe de 246 millions d'abonnés qui veulent une bien meilleure version de Spotify », a-t-il déclaré, faisant référence à la base actuelle d'utilisateurs premium de la plateforme. Ces “grands amateurs de musique” recherchent encore plus de flexibilité et des fonctionnalités musicales améliorées, selon le PDG.

Alors que Spotify continue d'accroître sa base d'utilisateurs, qui compte aujourd'hui 626 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit une augmentation de 14 % d'une année sur l'autre, l'entreprise est confrontée à des difficultés pour monétiser son service de manière efficace. L'introduction de l'offre Deluxe pourrait donner un coup de pouce aux revenus tout en répondant aux besoins des utilisateurs les plus dévoués de la plateforme.

En ce qui concerne la date de lancement de “Spotify Deluxe”, Ek est resté vague, décrivant le projet comme étant encore à ses débuts. Cependant, les initiés de l'industrie spéculent que le lancement pourrait avoir lieu plus tard dans l'année, mettant potentiellement fin à la longue attente de l'expérience audio haute-fidélité de Spotify. Pour l'instant, les mélomanes devront rester à l'écoute des prochaines annonces de l’entreprise.