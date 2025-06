Les nouvelles sonneries du Pixel 10 sont disponibles en avance, vous pouvez déjà les télécharger

Nouvelle fuite pour le Pixel 10, avec cette fois ses nouvelles sonneries. Écoutez-les dès maintenant et téléchargez-les si elles vous plaisent. On vous explique comment faire en toute simplicité.

Vous reprendrez bien une petite fuite concernant le Pixel 10 ? Alors que la sortie des nouveaux smartphones de Google pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, les indiscrétions se multiplient. Contrairement à celles dont on a l'habitude, il ne s'agit pas d'un détail sur la fiche technique du mobile. Ce sont ses nouvelles sonneries qui se dévoilent en avance ici.

Chaque fois que la firme de Mountain View sort un nouveau smartphone, il est accompagné d'une collection de sons inédite. Vous pouvez donc dès à présent donner un air de Pixel 10 à votre smartphone grâce à ses fonds d'écran et obtenir la chanson qui va avec. Rassurez-vous, cela n'a rien de complexe, on vous explique la marche à suivre un peu plus loin dans cet article.

Voici les nouvelles sonneries du Pixel 10, téléchargez-les dès maintenant

Avant toutes choses, prenez quelques secondes pour écouter les sons du Pixel 10. La vidéo ci-dessous en enchaîne trois. D'abord la sonnerie de téléphone “The Next Adventure”, suivi de “Kernel” pour les notifications et de “Fresh Morning” pour l'alarme. Cette dernière dure d'ailleurs 45 secondes et va crescendo en intensité pour tirer du lit même les dormeurs les plus difficiles à réveiller. On note que les noms sont similaires à ceux du Pixel 9, qui propose Your New Adventure, Eureka et Fresh Start.

Si ces sons vous font envie, mais que vous ne voulez pas attendre la sortie du Pixel 10 pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous, idéalement depuis votre mobile afin de faciliter la suite. Il s'agit d'un lien vers les fichiers disponibles sur la messagerie sécurisée Telegram. Vous devez donc posséder un compte sur cette dernière pour y accéder, ce qui se fait gratuitement et rapidement. Une fois téléchargés, vous n'avez plus qu'à définir les sons de votre choix comme sonnerie, notification ou réveil depuis Paramètres > Son et vibreur > Mes sons.