Rufus 4.5 débarque : le célèbre logiciel Windows fait le plein de nouveautés

Rufus, l'incontournable outil de création de clé USB bootable, revient dans une nouvelle édition. La version 4.5 du logiciel propose entre autres une nouvelle méthode de vérification de clé USB, tout en corrigeant des problèmes de vulnérabilité.

Quand on souhaite installer un système d'exploitation sur son PC, il est indispensable de passer par une clé USB ou un DVD de démarrage. Si Microsoft continue à commercialiser Windows 11 sur une clé USB (il vous en coûtera 145 euros), c'est rarement le cas des autres OS. En outre, nombreux sont les sites qui proposent d'acquérir un code d'activation de Windows 11 à bas prix accompagné d'un lien de téléchargement. Ici, pas de clé USB, il faudra se débrouiller par ses propres moyens.

Comment alors installer Windows ou un autre USB depuis un périphérique USB et faire en sorte que le PC démarre dessus ? Il existe plusieurs solutions, dont celle diffusée par Microsoft (Assistant d'installation de Windows 11). Mais la meilleure et la plus complète reste certainement celle proposée par le logiciel Rufus, qui arrive en version 4.5 et dont les nouveautés méritent qu'on s'y attarde.

Rufus 4.5 optimise les clés d'installation de Windows et de Linux

Première nouveauté : le logiciel offre une nouvelle méthode de vérification de la clé USB. Plutôt que de simplement vérifier la validité d'un média après sa création, l'outil injecte à la clé USB contrôlera l'intégrité de la clé à chaque démarrage. Et cela concerne à la fois Windows, mais aussi et surtout Linux.

La nouvelle version de Rufus ne s'arrête pas là et accueille de nombreuses autres nouveautés, notamment concernant les images virtuelles que vous pouvez injecter sur la clé USB. Car, en dehors de logiciel d'installation pour un nouvel OS, vous pouvez également vous en servir afin de démarrer votre PC directement sur un support externe.

D'autres nouveautés attendent les utilisateurs de Rufus : un meilleur support de certaines distributions Linux (Mint, Ubuntu 24.04), la prise en charge par défaut du formatage UEFI:NTFS, etc. Enfin, la version 4.5 de Rufus corrige de multiples bugs de vulnérabilité.

Alors, convaincu de recourir aux bons et loyaux services de Rufus ? Toujours pas ? Rappelons que le logiciel regorge d'options de création de média, et permet entre autres d'installer Windows 11 sur un PC non compatible, même la toute dernière version de l'OS dont les ISO viennent de sortir.

Télécharger Rufus 4.5.2180