Panne Leboncoin : le site et l’application ne fonctionnent plus, aucune annonce à l’horizon

Sur le site de petites annonces Leboncoin, c'est le black-out total depuis ce début de matinée. Le site répond aux abonnés absents, plus aucune annonce n'est consultable, qu'il s'agissent des anciennes comme des nouvelles.

En ce début de matinée du 25 mai 2024, un problème de taille est apparu sur le site Leboncoin. Et il n'est pas encore résolu. Le site de petites annonces Leboncoin, visité chaque mois par plus de 26 millions de personnes, ne fonctionne plus. Que ce soit via le site ou via l'application, aucun des deux n'affiche la moindre annonce.

En avril dernier déjà, le site avait déjà connu un bug important : plus aucune nouvelle annonce n'était prise en considération. Seules les plus anciennes, ou celles qui étaient remontées automatiquement, s'affichaient. Le problème avait duré le temps d'un dimanche, et avait été résolu dès le lundi. A l'heure actuelle, c'est un bug encore plus important dont est victime Leboncoin.

Leboncoin est victime d'une panne générale, plus aucune annonce ne s'affiche

Ainsi, dès que l'on tente d'effectuer une recherche, le message suivant s'affiche : “Désolé, nous n'avons pas ça sous la main”. Et lorsqu'on souhaite consulter ses annonces sauvegardées, c'est un autre message qui se présente “une erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement”. En clair, plus aucune annonce n'est affichée sur le site.

Que ce soit sur Twitter ou sur Downdetector, les premiers signalements des utilisateurs remontent à 7h15 ce matin. Piètre consolation : seule la messagerie du site continue à marcher. Si vous avez entamé un dialogue avec un acheteur ou un vendeur, il vous sera toujours possible de consulter votre historique de discussion. L'outil de dépôt d'annonce semble lui aussi fonctionner, mais nous vous déconseillons de l'utiliser pour le moment. Mieux vaut attendre que la panne générale soit résolue que de devoir refaire une annonce de A à Z.

A l'heure actuelle, Leboncoin n'a pas encore réagi. Nous vous tiendrons informés au fil de la journée dès que nous aurons davantage de détails sur l'origine de la panne.

