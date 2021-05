SpaceX va lancer un satellite financé par des Dogecoins vers la Lune en 2022

SpaceX lancera la “Mission DOGE-1 to the Moon” au cours du premier trimestre de l'année prochaine. La société américaine d'Elon Musk acceptera pour l’occasion comme paiement la cryptomonnaie Dogecoin inspirée du célèbre mème avec la tête de shiba.

Geometric Energy Corporation (GEC) est entrée dans l'histoire en payant la société spatiale d'Elon Musk SpaceX avec des Dogecoins pour le lancement d’un satellite. La cryptomonnaie Dogecoin a pour origine une image d’un Shiba Inu rapidement devenu virale. Souvent tournée en dérision par Elon Musk, elle fait pourtant aujourd’hui partie du projet « Mission DOGE-1 to the Moon ».

La mission sera lancée à bord d'une fusée Falcon 9. Le satellite en forme de cube de 40 kg recueillera des « renseignements spatiaux lunaires » grâce à une combinaison de caméras et de capteurs, selon l'entreprise. Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk évoque cette mission, puisqu’il avait déjà tweeté à l’occasion du premier avril que SpaceX allait placer un Dogcoin sur la Lune. Les internautes pensaient qu’il s’agissait d’un poisson d’avril, mais il s’agit finalement d’une véritable mission qui aura lieu en 2022.

SpaceX apporte son soutien à la cryptomonnaie Dogecoin

La société d’Elon Musk semble être fortement intéressée par la cryptomonnaie qui était pourtant à l’origine une simple blague. SpaceX a déclaré que le « Dogecoin s'est avérée être une monnaie numérique rapide, fiable et cryptographiquement sécurisée qui fonctionne lorsque les banques traditionnelles ne le peuvent pas et est suffisamment sophistiquée pour financer intégralement une mission commerciale sur la Lune ». L’entreprise a ajouté que celle-ci « a été choisie comme unité de compte pour toutes les affaires lunaires entre SpaceX et Geometric Energy Corporation et constitue un précédent pour les futures missions vers la Lune et Mars ».

En d’autres termes, la mission « DOGE-1 to the Moon » sera entièrement financée à l’aide de la cryptomonnaie. Le vice-président des ventes commerciales, Tom Ochinero, a déclaré que la mission démontrerait la viabilité de la cryptomonnaie au-delà de la Terre et établirait une « base pour le commerce interplanétaire ». Avec de telles déclarations, on imagine que le Dogecoin va bientôt prendre beaucoup de valeur. D’ici fin 2021, il sera même possible de payer en utilisant des Dogecoin avec une carte Mastercard.

L'annonce intervient également le jour où la société a établi un nouveau record pour ses fusées Falcon 9. En effet, après avoir mis en orbite un autre lot de satellites Starlink, SpaceX a fait atterrir le propulseur de la fusée Falcon 9 pour la dixième fois.