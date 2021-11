SpaceX : Thomas Pesquet et l’équipage Crew-2 reviennent sur Terre après 6 mois à bord de l’ISS

Thomas Pesquet et trois autres astronautes de l’équipage Crew-2 ont amerri sains et saufs au large des côtes de Floride à bord de leur capsule Crew Dragon de SpaceX, clôturant ainsi leur séjour de six mois dans l'espace.

Thomas Pesquet de l'Agence spatiale européenne, Aki Hoshide de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA sont revenus sur Terre ce matin avec environ 240 kg de matériel et de recherches scientifiques après avoir passé 199 jours à bord de la Station spatiale internationale.

Les équipes du navire de récupération Go Navigator, dont deux embarcations rapides ont récupéré les astronautes sains et saufs à bord du Crew Dragon Endeavour de SpaceX un peu plus tôt dans la matinée dans le golfe du Mexique, au large de Pensacola en Floride.

Thomas Pesquet ne pourra plus aller dans l’ISS

Au cours de sa mission, Thomas Pesquet a effectué quatre sorties dans l'espace, pour un total de six sorties au cours de ses deux vols spatiaux. Au total, il sera resté 395 jours à bord de l’ISS, soit le plus grand nombre de jours dans l'espace pour un astronaute de l'ESA. Malheureusement pour lui, il ne pourra plus retourner à bord de l’ISS puisqu’il est impossible pour un astronaute d’y aller plus de deux fois.

Désormais, Thomas Pesquet vise la Lune. Jeff Bezos et Blue Origin ayant perdu le procès contre la NASA, c’est SpaceX qui sera en charge des missions lunaires. L’astronaute français est déjà pressenti pour rejoindre l’orbite de la Lune à l’horizon 2024 pour développer la future station Lunar Gateway. L’étape suivante sera de viser Mars pour y établir une colonie. Elon Musk a déjà d’ailleurs déjà prévenu que des personnes allaient mourir lors des premières missions sur la planète rouge.

Les équipes de SpaceX se concentrent maintenant sur le lancement des astronautes de la NASA Kayla Barron, Raja Chari, Thomas Marshburn et Matthias Maurer de l'ESA. L'équipage Crew-3, qui devait être lancé le jour d'Halloween, a été retardé par les conditions météorologiques et par un problème médical mineur de l'un des quatre membres de l'équipage. Au cours de sa mission, Crew-3 accueillera quelques touristes de l'espace. On retrouvera par exemple Yusaku Maezawa, un milliardaire japonais ainsi que son producteur Yozo Hirano.