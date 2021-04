Elon Musk prévient : « des gens vont mourir » lors des premières missions sur Mars

Elon Musk a donné plus de détails sur l’un des objectifs de Space X : établir une colonie sur Mars. Le milliardaire prévient que ce ne sera pas une partie de plaisir et a même affirmé que certains des passagers allaient mourir dans le processus.

Elon Musk a un rêve : établir une colonie permanente sur Mars. Le milliardaire fondateur de Space X espère bien arriver à ses fins dans les prochaines années. Toutefois, ce ne sera pas vraiment une partie de plaisir pour les participants. Il a donné plus de détails sur le sujet lors d’un livestream organisé en compagnie de Peter Diamandis de l’organisation XPrize.

Le patron de SpaceX veut envoyer des volontaires sur Mars dans ce qui sera l’une des missions les plus importantes de l’histoire de l’exploration spatiale. Lorsque Peter Diamandis lui a demandé si ce n’était pas là qu’un petit loisir de riche, Elon Musk a été clair sur un point, la mission ne sera pas synonyme de vacances :

« Aller sur Mars est dangereux et inconfortable. C’est un long voyage et vous ne pourrez peut-être pas revenir en vie, mais c’est avant tout une glorieuse aventure et une expérience incroyable. (…) Honnêtement, il y aura probablement des morts au début. Ce n’est pas un voyage pour tout le monde, mais seulement réservé aux volontaires ».

Elon Musk est au moins honnête sur ce point. Toutefois, il tient à affirmer que même si le danger sera présent, ce sera une mission historique.

Elon Musk veut aller sur Mars à l’horizon 2026

La NASA (qui envoie des drones sur la planète rouge) estime pouvoir envoyer des hommes sur Mars dans le courant de la décennie 2030. Elon Musk se veut pour sa part plus optimiste et parle lui de l’année 2026. Avant cela, une base lunaire doit être établie pour servir de dernière étape avant le long voyage de plus de six mois qui attend les colons. Un doux rêve dans lequel nous avons envie de croire, mais qui pour l’instant n’en est qu’à ses prémisses.

A lire aussi – SpaceX enverra 8 touristes autour de la Lune en 2023 et vous pouvez gagner un ticket

Dans tous les cas, Elon Musk est motivé et est prêt à y mettre les moyens, quitte à risquer des vies. Difficile de lui donner tort sur un point : ce sera une étape importante de notre histoire, du même niveau de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, voire plus.