Starship : comment assister au décollage de la 4e fusée d’Elon Musk en direct dès 14h ?

Les amateurs d'espace vont assister à un nouveau grand spectacle aujourd'hui, alors que SpaceX s'apprête à lancer sa gargantuesque fusée Starship pour son quatrième vol d'essai à haute altitude.

Après un troisième vol plutôt réussi au mois de mars 2024, c’est désormais l’heure du quatrième lancement pour Starship. La fenêtre de décollage depuis la base Starbase de SpaceX dans le sud du Texas s'ouvre à 14h20 aujourd’hui.

Ceux qui souhaitent suivre l'action en direct peuvent se rester sur cette page pour la diffusion du lancement ci-dessous, via la chaîne de NasaSpaceFlight. La retransmission en direct officielle de SpaceX sera uniquement disponible sur X.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LE LANCEMENT DE STARSHIP ?

Quand a lieu le second décollage de Starship ? : jeudi 06 juin 2024, à 14h20

jeudi 06 juin 2024, à 14h20 À quelle heure le live va-t-il commencer : dès à présent (heure française)

dès à présent (heure française) Comment suivre le live de SpaceX : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : plusieurs heures

Comment va se dérouler le quatrième vol de Starship ?

Le lancement d'aujourd'hui verra la fusée Starship de 122 mètres de haut, composée du booster Super Heavy 11 et de l'étage supérieur Ship 29, effectuer son vol d'essai le plus ambitieux à ce jour. Les trois premières missions, qui se sont déroulées en avril et novembre 2023 et en mars 2024, ont fourni des données essentielles, mais se sont également soldées par des explosions ou des ruptures dramatiques lors de la rentrée atmosphérique.

Pour ce quatrième essai de Starship, SpaceX se concentrera sur la réalisation des premiers atterrissages en douceur des deux étages de la fusée. Le propulseur Super Heavy vise une zone d'atterrissage dans le golfe du Mexique, près de la côte texane, tandis que le vaisseau spatial Starship vise un atterrissage contrôlé dans l'océan après sa rentrée dans l'atmosphère terrestre.

Quoi qu’il arrive, on va donc assister à un crash de la fusée dans la mer. La réussite de cette mission constituerait cependant un grand pas en avant vers la réutilisation totale de Starship, une capacité essentielle, selon SpaceX, à l'établissement d'une présence humaine durable sur la Lune et, à terme, au transport de personnes vers Mars.

« L'objectif principal de cette mission est de pénétrer beaucoup plus profondément dans l'atmosphère lors de la rentrée, idéalement en chauffant au maximum », a déclaré Elon Musk, PDG de SpaceX, sur X.

Bien sûr, les chances que tout se passe parfaitement lors d'un test aussi ambitieux sont faibles. Mais que tout se passe bien ou non, le lancement de cet après-midi promet d'être un spectacle assez palpitant.